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防中暑你做對了嗎？醫提醒十大風險　酒後、沒睡飽都更容易中暑

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,兒童,孩童,暑假,天氣,極端氣候,高溫警示,中暑,酷暑,烈日,防曬,公園噴水池,戲水,悶熱,短袖,曬傷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲炎熱指數飆升，待在戶外要小心中暑。（圖／資料照）

記者楊智雯／綜合報導

中央氣象署針對全台19縣市發布高溫警示，新北、桃園與金門更亮起橙色燈號，預測可能出現38度極端高溫，炎熱指數飆升，不僅讓人汗流浹背，也提高中暑風險。根據日本媒體《medicalnote》報導，日本國際醫療福祉大學急診醫學教授志賀隆提醒，中暑成為不少上班族與戶外工作者的隱性危機，想要有效的防中暑，其實要從「前一天就開始準備」。

日本一名30多歲上班族，之前在無空調的室內工作時突然感到虛弱、噁心，甚至無法自行站立，緊急送醫才發現是中暑，他身體狀況良好，平時也無慢性疾病。這名男子回憶，前一晚和朋友喝酒到深夜，只睡了6小時，隔天又因宿醉沒吃早餐，喝了兩杯咖啡，加上氣溫飆高、室內悶熱，引起身體不適。志賀隆醫師指出，中暑常不是單一因素造成，而是連續生活習慣累積的結果，睡眠不足、空腹、脫水與高溫環境都是風險因子，以下10個關鍵風險與預防重點一定要知道。

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1.酒精會增加中暑風險：飲酒具利尿作用，會加速身體水分流失，同時降低睡眠品質與體溫調節能力。

2.咖啡和茶也可能造成脫水：含有咖啡因的飲品會促進排尿，讓你以為補水足夠，其實身體仍處於脫水狀態。

3.睡眠不足影響體溫調節：建議每天至少睡滿7小時，尤其在高溫天氣或前一天有戶外活動時，應加強休息。

4.起床後務必補水與吃早餐：睡眠期間會流失約500ml水分，起床後應補充水分，如果前一天喝了酒或在炎熱的地方活動過，醒來後補充水分就更重要，最好還要吃早餐，有助於防止脫水，而且還能調節體溫。

5.某些藥物會提高中暑風險：像是抗過敏藥、利尿劑、β阻斷劑等，可能抑制排汗或影響皮膚血流，須與醫師討論並調整戶外活動時間。

6.避開中午高溫時段：建議將活動安排在早上或傍晚，避開上午11點至下午3點的高溫時段。

7.水＋鹽才是真正補水關鍵：多喝含鹽分水或是運動飲料，光喝白開水時，也可搭配鹽、糖等補充鈉含量。

8.穿著淺色、寬鬆衣物降溫更有效：深色衣服易吸熱、緊身衣物抑制排汗，建議選擇透氣、寬鬆的淺色服裝。

9. 每小時休息15分鐘：每個小時要休息15分鐘，休息時儘量待在陰涼或有冷氣的空間，有助於身體恢復並預防熱衰竭。

10.兩人一組效果更好：搭配夥伴一起行動，能即時觀察對方狀況，一旦出現異狀也能立即處理，降低中暑風險。

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