「日本7月5日大地震預言會成真嗎」衝微博熱搜冠軍　專家直球對決

▲「日本7月5日大地震預言會成真嗎」登微博熱搜冠軍。（圖／翻攝自微博）

記者曾羿翔／綜合報導

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海近期地震頻繁，引發對7月5日可能發生大地震的預言關注。「日本7月5日大地震預言會成真嗎」2日衝上微博熱搜冠軍，然而專家官方均強調，該預言缺乏科學依據，民眾應保持冷靜。

根據鳳凰衛視報導，日本氣象廳長野村龍一對此指出，該預言純屬謠言，毫無根據，民眾無需相信。同時他也強調日本本就是地震經常發生的國家，遊客切勿相信此類謠言。現有科學技術無法精確預測地震發生的時間與地點，呼籲民眾保持冷靜。



據了解，自6月21日以來，吐噶喇列島近海已發生超過900次地震。其中，7月2日凌晨4時32分發生規模5.1地震，震度達5弱，下午3時26分再度發生規模5.5地震。日本氣象廳表示，地震活動尚未平息，呼籲民眾注意落石、山崩等次生災害，並做好防災準備。

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》中預言，2025年7月5日凌晨4時18分，位於日本、台灣、香港與菲律賓之間的太平洋海域將發生大地震，引發百米高海嘯，造成日本三分之一國土毀滅，台灣地殼隆起。然而，龍樹諒近期在新書《天使的遺言》中澄清，夢境日期並不等同災難發生日期，呼籲民眾理性看待。