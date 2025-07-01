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捷運土城樹林線新北接手推動！銜接「萬大中和線」串接3線轉乘

▲▼ 新北市,捷運,土城,樹林,侯友宜,市府,萬大中和線,三環六線。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲新北市長侯友宜慰勞施工團隊。

圖、文／新北市政府捷運工程局提供

新北捷運三環六線施工中的萬大中和樹林線區分兩期，其中第二期的土城樹林線，也是樹林的第一條捷運，新北市府於今年4月10日接手推動，市長侯友宜非常關心施工進度，今(30)日前往土城樹林線位於樹林區的CQ890區段標進行工程視察，了解高架段墩柱施作情形，並緊盯施工團隊要求工程如期如質完工。

▲▼ 新北市,捷運,土城,樹林,侯友宜,市府,萬大中和線,三環六線。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲侯友宜市長緊盯土城樹林線進度。

▲▼ 新北市,捷運,土城,樹林,侯友宜,市府,萬大中和線,三環六線。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲新北接棒推動土城樹林線。

新北市長侯友宜表示，新北捷運局至今成立9年來，已推動淡海輕軌及安坑輕軌完工通車，今年底中運量系統的三鶯線即將完工，新北捷運局已具備推動中運量捷運的經驗，目前施工中的土城樹林線全線都在新北市境內，經雙北市府多次協調後，全線工程於4月10日移由新北市執行。土城樹林線尚有CQ880B土城高架段未完成招標，第三次由台北捷運局以118.78億預算招標，因無廠商投標而流標，新北接棒辦理招標，採公開閱覽徵詢廠商意願，就廠商疑義、工率等項目檢討招標預算，並於6月25日以預算147.3億上網公告，開標後採保留決標，俟財務計畫核定後決標，若9月底前決標，則施工可於地下段CQ880A區段標工期內完工，土城樹林線財務修正計畫已於去年11月6日第6次提報行政院審議，迄今已8個月尚未核定，期待中央盡速核定，以利工程決標開工。

▲▼ 新北市,捷運,土城,樹林,侯友宜,市府,萬大中和線,三環六線。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲侯友宜市長與貴賓合影。

▲▼ 新北市,捷運,土城,樹林,侯友宜,市府,萬大中和線,三環六線。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲新北捷運局副局長王益翔簡報說明。

▲▼ 新北市,捷運,土城,樹林,侯友宜,市府,萬大中和線,三環六線。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲CQ880B標6月25日已上網招標。

市長侯友宜說明，土城樹林線是樹林區第一條捷運，全長13.3公里，共設2座地下車站及11座高架車站，目前計畫進度為39.69%，預計2031年完工，通車後樹林區居民前往中正紀念堂站將縮短通勤時間半小時；未來還可3線轉乘，包括板南線土城站、中和新蘆線迴龍站及桃園棕線，於中和高中站銜接萬大中和線一車到底。

▲▼ 新北市,捷運,土城,樹林,侯友宜,市府,萬大中和線,三環六線。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲CQ890樹林段墩柱施作情形。

新北捷運局長李政安進一步表示，土城樹林線共分3個區段標，除CQ880B外， CQ890樹林段已於2022年11月11日開工，目前進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業；CQ880A土城地下段已於2024年3月1日開工，進行既有管線遷移、覆工系統中間樁打設、路樹移植及金城路二段南側人行道削減等施工作業。

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