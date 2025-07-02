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高中「就近入學」獎學金遭砍　教育部：每年依招生情況調整

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部證實，就近入學獎學金有進行調整。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為吸引國中生就近入學，教育部國教署每年都會編列獎學金，近期卻有學校抱怨就近入學獎學金遭砍。教育部今（2日）證實，為提升資源配置效益，適度調整高一獎學金名額，故將資源轉向教育資源較匱乏、需要扶助地區，藉此強化偏鄉學生就近入學誘因，均衡城鄉教育資源。

國教署為了獎勵國中優秀畢業生就讀當地高中，每年編列就近入學獎學金，國中生升學時若就近入學地方高中，且保持一定成績，每學期可領取1萬元獎學金，最高從高一到高三可領取6萬元獎學金。

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不過，在上個月時，部分學校接到消息，高一生就近入學獎學金名額被砍，原本擁有的學校感嘆「很尷尬」，無法招收學生。

教育部國教署證實，提升資源配置效益，國教署根據近兩學年統計資料，將部分招生人數已穩定、就近入學意願已具體提升學校，適度調整其高一獎學金名額，將資源轉向教育資源較匱乏、需要扶助的地區，以強化偏鄉學生就近入學誘因，均衡城鄉教育資源。

國教署補充說明，就近入學獎學金主要在獎勵資源弱勢地區優秀國中畢業生，可以就近就讀當地高中，促進高中教育均衡發展。而依據「教育部國民及學前教育署均衡教育發展獎勵國民中學畢業生升學當地高級中等學校獎學金實施要點」第4點規定，按年度預算經費額度，綜合考量各校地理位置、招生情形、班級與學生數等相關因素，進行整體評估與分配，並經核定後始行發放。

教育部進一步指出，就近入學獎學金名額之核算，每年因應預算規模會有不同，且須參酌前一年度學校就近入學的招生人數後，才能進行核定。最近幾年，國教署都在每年6月中旬前核定新一學年度就近獎學金名額，建議學校可在收到國教署正式核定名額後再行公告，避免資訊落差造成家長誤解；學校也可結合民間資源，規劃多元獎助機制，持續鼓勵學生就近入學。

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就近入學獎學金教育部國教署

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