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台東環保志工群英會140人齊聚一堂　現場活力四射

▲台東縣環保志工群英會熱情開場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣環保志工群英會熱情開場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一年一度的台東縣環保志工群英會2日上午在娜路彎大酒店熱鬧舉行，來自全縣超過140名環保志工齊聚一堂，以健康操揭開序幕，接續展開趣味競賽，現場氣氛活力四射。此次活動由台東縣環保局舉辦，局長黃權煒親自出席，並代表縣長饒慶鈴向志工們表達感謝，肯定其長年對環境保護工作的無私奉獻與具體行動。

台東縣政府指出，台東擁有豐富自然景觀與多元文化資產，縣府近年積極推動永續發展政策，從低碳旅遊、綠色交通到資源循環，期盼結合民間力量，打造宜居城市與永續觀光環境。志工群英會不僅是肯定志工付出的平台，也藉此強化彼此交流與學習，深化對環保理念的實踐。

今年活動共有八支志工隊伍參賽，包括永安志義工隊、台東民宿隊、成功鎮愛鄉環保志工隊、太平溪右岸水環境巡守隊、婦女成長關懷協會隊、青青環保志工隊、永續方舟隊及客家文化協會隊。活動內容結合環境知識問答與團隊合作挑戰，展現志工對環保知識的重視及團隊協作精神。

經過多輪精彩比拚，最終由永續方舟隊與永安志義工隊脫穎而出，將代表台東縣參加今年11月1日於雲林縣舉行的全國環保志工競賽，為台東爭取榮譽。

環保局表示，台東縣的環保志工長期活躍於節能減碳、資源回收、環境清掃、河川巡守與綠色生活推廣等七大領域，對於提升地方居民環保意識與改善生活環境扮演關鍵角色。今年群英會吸引眾多熟面孔回歸，也有新血踴躍加入，顯示環保理念正持續在地方深耕，形成穩定且持續的公民力量。

環保局期許透過群英會的辦理，激勵更多民眾響應環保行動，攜手推動「淨零綠生活」，讓台東的純淨環境得以永續傳承，讓志工的善行與環保種子在各角落萌芽茁壯。

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