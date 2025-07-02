關渡橋又出車禍！聯結車變換車道碰前車　自小客橋上打橫畫面曝

▲關渡橋聯結車追撞前車，佔據2線道影響車流 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區關渡橋今（2日）上午發生聯結車與小客車擦撞意外，54歲周姓男子駕駛聯結車疑因變換車道時，不慎擦撞前方52歲周姓女子駕駛的小客車，造成車輛毀損，當時正值上班尖峰時刻，車流一度嚴重回堵，警方在18分鐘內排除，詳細肇責待調查。關渡橋每日車流龐大，橋面雙向也僅各有2線道，常出現大車、小車及機車爭道，今天又傳車禍，用路人抱怨連連。

據悉，2日上午8時，周男在關渡橋上駕駛聯結車往台北方向行駛，沒想到在變換車道時，追撞前方周女駕駛的小客車，事故佔據2個線道，當時正值上班尖峰時刻，造成後方車流嚴重回堵。

轄區淡水警分局獲報趕抵，立即進行交通管制及疏導，短短18分鐘迅速排除車禍現場恢復交通，經酒測均無酒駕，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

關渡橋連接淡水及八里是重要的連接橋樑，但由於每日車流龐大，橋面雙向也僅各有2線道，大車、小車及機車爭道，年初3月20日下午3時許，就發生砂石車為了閃避小客車而發生車禍意外，砂石車後車斗泥漿四溢滲漏路面，造成車流癱瘓，為了儘速排除車禍，員警還拿鏟子協助清除泥土，事故頻傳需要有關單位會勘解決。

▼關渡橋3月20日發生砂石車後斗泥漿滲落車道，交警協助清理路面 。（圖／記者陳以昇翻攝）