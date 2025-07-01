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社會 社會焦點 保障人權

休假騎車到信義區探望老母　水電男遭「無照救護車」撞擊慘死

記者曾羿翔／綜合報導

台北市松山區1日下午發生一起涉及非法駕駛的致命車禍。一名23歲盧姓男子未具備駕照，卻駕駛自家營運的民間救護車，在行經三民路與市民大道交叉口時，於紅燈狀態下鳴笛闖燈，與一輛直行機車發生碰撞，造成60歲黃姓騎士當場重傷身亡，死者身分曝光，為一名水電工。

經查，盧男為新北市三峽一家救護車公司的負責人，雖持有EMT（緊急救護技術員）證書，卻未依法登記為該公司的救護車駕駛，且長期無駕照上路，此次為因應突發病患轉診需求而自行開車。

據自由時報的報導，死者黃男為水電工，當天適逢休假，特地從三重前往信義區探望高齡母親，卻在途中不幸遭遇車禍，令家屬悲痛萬分，不敢立刻向其母透露噩耗。

▲機車騎士遭撞擊後無呼吸心跳緊急送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲救護車與機車發生碰撞，騎士送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

無照駕駛的盧男雙手擦傷，警方初步排除酒駕，並在晚間將他移送偵查隊偵辦，將依過失致死罪嫌函送台北地檢署。事故細節與肇責仍待進一步釐清。而民間救護車車上男性腦溢血患者未因車禍加重病情。

新北市衛生局則表示，涉事救護車公司雖已於今年6月核准設立並符合設置規範，但根據現行規定，救護車駕駛須持職業駕照，盧男行為已明顯違規。衛生局將依《緊急醫療救護法》第41條進行裁罰，最高可處50萬元罰鍰，情節重大者甚至可能撤銷營業許可，後續將持續調查相關管理責任。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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