快訊／新北3車感情糾紛「街頭狂飆」連撞12車　3煞下車還狂揮球棒

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記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市八里區2輛轎車駕駛因感情糾紛，1日晚間8點多在八里街頭狂飆追逐，最終在中山路二段發生車禍，其中一輛轎車駕駛、乘客下車後還拿出球棒揮舞。警消到場後，發現事故波及另外1輛轎車及11輛機車，造成4男、2女受傷送醫，警方也將4名涉案人員帶回調查，訊後依公共危險等罪移送法辦。

▲八里3車感情糾紛爆街頭追逐連撞12車，3煞下車還狂揮球棒、軟棍。（圖／記者陳以昇翻攝）

事件發生在1日晚間8點多，32歲陳姓男子開車外出，不料途中與32歲方姓男子、17歲全姓男子駕駛的2輛轎車相遇，由於陳男跟方男有感情糾紛，雙方一言不合就駕車在八里街頭狂飆追逐，最終陳男駕駛的轎車在中山路二段失控發生車禍，全男駕駛的轎車來不及閃避發生追撞。

警消趕到後，發現車禍除了導致陳男、全男轎車受損外，還波及另外1輛轎車及11輛機車，事故共造成3名路人34歲黃姓男子、44歲黃姓女子、28歲張姓女子及陳男輕傷送醫

警方調閱監視器後還發現，車禍發生後，方男、全男及另一名16歲彭姓男子還拿出球棒、棍子揮舞找陳男理論，因此立刻將方男、全男、彭男及27歲張姓男子控制並帶回調查，訊後依公共危險、妨害秩序、恐嚇、毀損等罪將4人移送士林地檢署偵辦。