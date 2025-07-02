勞動部插旗沙崙綠能科學城　啟用人才服務據點助攻「新矽谷計畫」

▲勞動部雲嘉南分署7月1日啟用沙崙人才發展服務據點，期望成為「大南方新矽谷」人才後盾（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合行政院「大南方新矽谷推動方案」落地執行，勞動部勞發署雲嘉南分署1日正式於沙崙智慧綠能科學城啟用「沙崙人才發展服務據點」，未來將提供區域企業一站式人力資源服務，強化產業升級與技術創新。

勞動部同步舉辦「競未來：AI與ESG共塑產業新格局」論壇，邀請產官學研共同對談，在全球數位與永續浪潮下，為台灣產業發展注入新解方。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，此據點特別設址於國科會資安暨智慧科技研發大樓，正是呼應行政院推動大南方科技廊道的戰略節點。未來將串連台南沙崙、嘉義、高雄至屏東的半導體S廊帶，並聚焦智慧科技、綠能轉型、資安防護與人力創新等核心領域，透過「鏈場域、引人才」策略，建構具備在地特色與國際競爭力的南方科技聚落。

當天啟用活動貴賓雲集，包括台南市勞工局長王鑫基、南科管理局副局長林秀貞及嘉義、雲林縣府勞動單位主管等皆出席共襄盛舉。論壇現場邀集AI與ESG領域專家，深入探討智慧產業升級過程中的資安挑戰、綠色轉型契機及對勞動市場的影響，與會者紛紛表示收穫豐碩、激盪出許多可行策略，對後續人才培訓與跨域合作深具啟發意義。

雲嘉南分署說明，沙崙人才發展服務據點位於台南市歸仁區歸仁十三路一段6號2樓（國科會資安暨智慧科技研發大樓），每週一至五上午8時至12時、下午1時至5時開放服務，提供企業整合式人力諮詢、實地輔導與資源對接，歡迎企業多加利用。更多活動與方案資訊可至雲嘉南分署勞動力資源網（https://workforce.wda.gov.tw/）查詢，或加入「雲嘉南區域運籌人力資源」LINE好友，即時掌握服務訊息。