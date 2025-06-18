AI時代全球搶才！　陳亭妃：延攬人才需搭配產業升級

▲立委陳亭妃關注延攬國際人才政策，強調應同步推動產業轉型。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

面對AI浪潮席捲全球、各國積極搶才佈局，立法院16日審查《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案，民進黨立委陳亭妃在會中針對延攬國際人才政策與主權基金規劃提出質詢，呼籲中央應正視制度設計與產業配套，才能真正厚植台灣競爭力。

陳亭妃指出，總統賴清德曾提出將成立主權基金，以國家力量打造投資平台、掌握戰略產業先機。她質疑目前相關構想是否已有具體進展，並要求國發會應儘速明確專責機關、法源依據與財源配置模式，讓總統決策有完整參據。對此，國發會主委劉鏡清回應，已參考新加坡、韓國等高透明度主權基金案例，並與部會合作擬定合宜架構。

對於延攬國際人才政策，陳亭妃直言步伐過慢，並質疑此次修法誘因是否足以吸引真正所需人才。她強調，AI與淨零轉型是台灣未來產業發展核心，若缺乏系統性產業升級，即便延攬人才，也難以發揮最大效益。她呼籲國發會檢視2030整體發展藍圖，納入對傳產、中小企業及科技產業的配套升級方案。劉鏡清則表示，政府正透過AI十項建設及2030擴大內需方案強化產業支撐力道，未來將持續跨部會整合推動。