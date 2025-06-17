高雄大樹黑色光電板「吃掉山林」藏滅村危機　陳其邁：停工徹查

▲高雄大樹光電板「吃掉山林」！居民憂滅村危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄大樹區因開發太陽能，整片山頭被剷平的和山里光電案場，上週受到暴雨帶來滾滾泥流侵害，排水溝、滯洪池滿是泥巴，許多當地居民擔心，下次大雨土石流會不會直接淹進家門口，恐被滅村。對此，高雄市長陳其邁表示，目前已勒令停工並組成專案小組徹查，絕對以大樹居民的安全為最高的考量。

立委柯志恩與多名在地議員，包括高雄市政府及中央經濟部能源署、自來水公司第七區管理處等，多位機關首長，到和山里光電案場進行會勘。

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▲▼高雄大樹光電板「吃掉山林」！居民憂滅村危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

當地里長帶了許多里民，來向柯志恩表達陳情，除了擔心颱風雨季時，光電案場破壞山林，可能造成土石流侵害生命財產安全外，更擔心光電板沖洗，可能會有重金屬殘留在地下水，影響居民飲用水安全。

面對里民質疑，廠商強調，他們一切依照中央核定的計畫按圖進行開發，但高雄市水利局說，這個案子他們對廠商督導了14次，其中有6次發現廠商沒照原定的水保計畫施工開罰，每次罰完，都要求停工改善，但還是不斷在重複開罰。

經濟部能源署則說，廠商的開發區域裡，有4.73公頃、30塊土地，不在中央核定的核准範圍內，針對廠商過度開發，能源署也已經開罰，若廠商再不按規矩施工，能源署可連續開罰，最重可不發電業籌設許可，讓業者投資泡湯，盡管廠商頻頻喊冤，但這些裁罰紀錄都是事實。

▲▼高雄大樹光電板「吃掉山林」！居民憂滅村危機 。（圖／記者賴文萱翻攝）

會勘最後裁定，高雄市政府水利局，給予廠商兩個禮拜的時間，進行水土保持的改善，這段時間案場也需全面停工，這才讓憤怒的里民們暫時消氣，並揚言兩個禮拜後，若業者沒有改善，必將包圍案場，阻止業者繼續施工。

柯志恩說，實際參與這個光電案場的會勘，此案雖是由中央規劃啟動核准，但目前在執行面上產生的諸多問題，包括業者剷平山頭後，要做水保重種植生，才發現無水可用，想要鑿井卻遭居民擔心爭搶民生用水，與汙染水源問題強力反對，再再凸顯了中央政府，在沒有完整環評法規配套下，就允許光電開發破壞山林，是多麼荒唐的事。

過往光電開發，除非是在重要濕地，否則不用環評即可過關，卻出現了像和山里這個問題叢生的光電案場，柯志恩也要求能源署，針對過去法規並不完備的光電案場，必須重新檢討盤點，未來正在申請開發的案場，也必須嚴格把關。最後她呼籲民進黨，別再為了錯誤的能源政策，粗暴地對待我們的山林，和我們的環境了吧。

針對大樹光電案，高雄市長陳其邁表示，在5月的時候就根據水保的稽查，在多次違反水保的規定下要求勒令停工，經發局也主動去測量施工面積及施工計畫是不是符合，結果發現多處不符合的狀況，且違規屬情節嚴重，所以除了要求停工之外，也務必要來進行改善。

▲高雄大樹光電板「吃掉山林」，陳其邁令停工徹查。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，如果在安全以及相關的施工規劃以及計畫不符的狀況之下，高雄市政府會要求能源署撤銷它的營運許可，中止計畫，絕對以大樹居民的安全為最高的考量。

他也請林欽榮副市長組成專案小組來徹查，包括在整個施工的狀況，以及在整個水保計畫是不是符合最高的安全標準，否則以現在的極端氣候，面臨到相關的洪水，是不是能確保下游居民的安全，這個是我們最高的一個考量，所以務必是以安全為最重要考量。

陳其邁說，該計畫是從經濟部能源署來核發籌備許可，以及施工許可，也在內政部來核發相關土地變更為特定區的使用，這個案因為是比較早期舊案，所以適用舊法規，不適用今年修法設置面積15公頃以上要做環評規定。

但是該案開發鋪設面積高達21公頃左右，市府認為當時籌設的許可，跟當時所符合的相關安全標準應該再重新檢討，所以也會去函能源署，希望重新檢視籌設許可跟計畫書，不應該面積擴大，這個還要跟中央再做溝通。