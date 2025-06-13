高雄暴雨山區現況曝！1區「土石流黃色警戒」　已緊急撤離83人

記者賴文萱／高雄報導

受到低壓帶影響及西南風增強，高雄市暴雨不斷，高雄市政府一早陸續宣布那瑪夏區、茂林區、桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里、寶山里及桃源國民中學，今(6/13)日停班停課。六龜區文武里發布土石流黃色警戒，執行撤離保全戶38人，預計於12時30分前完成，另桃源區上午已撤離45人，目前總計撤離83人。

▲桃源區復興里拉庫司溪現況。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市副市長林欽榮今（13）日前往水情中心視察應變情形，林欽榮透過視訊與六龜區、桃源區、那瑪夏及茂林區公所區長聯繫災情狀況，目前山區雖有雨勢，但溪流水量狀況都還穩定。

其中，農業部農村水保署於上午10時30分，針對六龜區文武里發布「土石流黃色警戒」，市府執行撤離保全戶38人，並預計於12時30分前完成撤離作業。

桃源區於上午8時50分完成預防性撤離作業，共撤離教師20位、里民25位，轄內學校同步啟動遠距教學；茂林區於上午10時宣布停班停課；那瑪夏區則自今日中午12時起停班停課，並加強山區風險巡查與自主防災應變。

昨(6/12)日因熱帶性低氣壓（TD02）通過及西南風增強影響，入夜後全市各地已有陸續降雨，經查訪38個區公所回報，從昨夜凌晨開始至今晨上午10:00，各38個行政區大致上均有豪雨發生，但是除少數幾數地段有短暫積水情況，但已消退。

▲桃源區明霸克露橋溪底便道現況。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據中央氣象署最新資料，TD02已於今日清晨通過台灣北部並減弱為一般低壓，其殘餘環流結合西南風，為南部地區帶來短延時強降雨。

高雄市已列入豪雨特報範圍，降雨預估持續至今晚20時左右，加上適逢大潮，沿海及低窪地區排水風險提升，須特別防範淹水。

▲桃源區復興里拉庫司溪現況。（圖／記者賴文萱翻攝）



水利局表示，今（13）日上午市區部分地區出現局部積水，已逐漸退水中。全市抽水站、車行地下道與滯洪池皆完成整備，移動式抽水機已預佈至易淹水區並完成測試待命，防汛物資亦依風險區域機動調度使用中。

林欽榮並指示水情中心，今（13）日晚間20時前為豪雨影響最顯著時段，請全力掌握即時情勢與應變調度。同時也提醒市民，豪雨期間務必持續關注中央氣象署與市府公告資訊，避免進入低窪或地下空間，並配合各項防災措施，共同守護自身與社區安全。