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貴州遇「30年最大洪水」　村超足球場成重災區

▲貴州榕江縣近日遭逢30年一遇特大洪災，村超足球場變成汪洋泥海。（圖／翻攝央視）

▲貴州榕江縣近日遭逢30年一遇特大洪災，村超足球場變成汪洋泥海。（圖／翻攝央視）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國貴州榕江縣近日遭逢30年一遇特大洪災，短短一週內兩度被洪水吞沒，超過4萬名居民緊急撤離。而因「村超」而聲名大噪的足球場也未能倖免，整座場地一夕間化為汪洋泥海，讓這座原本充滿生機的足球聖地頓時沉寂。

6月27日至28日間，貴州多地出現強降雨，黔東南州的榕江縣災情最為嚴重。當地都柳江水位在短時間內暴漲，超過保證水位2公尺，官方緊急發布防汛I級應急響應，全面啟動撤離作業。由於撤離車輛大量湧現，城區道路嚴重堵塞，交通一度癱瘓。

此次洪水也重創榕江的「村超」足球場，這座位於寨蒿河畔、被譽為「最接地氣的足球場」的場所，僅十分鐘便被洪水完全吞沒，草皮損毀、看台倒塌，厚厚的淤泥覆蓋場地達25公分，原訂週末舉行的賽事被迫延期。

「村超」全名為「貴州榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽」，自2023年起爆紅全網，參賽球員多為當地農民、商販、快遞員等基層民眾，因純粹的熱情與濃厚的民族氛圍吸引大量遊客。該賽事被視為地方振興的重要象徵，2024年吸引遊客超過940萬人次，帶動整體經濟發展。

儘管災後滿目瘡痍，但災區各方立即展開搶修行動。武警部隊、球員與村民組成志願隊伍晝夜清淤，村民自發捐贈物資，為搶修人員提供熱食。全國網友也紛紛留言「村超加油」，更有草根聯賽「蘇超」發起捐款聲援。

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