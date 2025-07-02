五角大廈點名「彈藥庫存太低」　宣布暫停援烏：美國利益優先

▲烏克蘭軍隊演習時使用美國提供的標槍反戰車飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部官員近日證實，鑑於部分武器庫存過低，川普政府決定暫停向烏克蘭運送部分軍備，凸顯在俄烏戰爭持續之際，美方戰略思維出現重大轉變。白宮發言人強調，這項決策是為了「優先顧及美國利益」，並強調美軍戰力依然堅不可摧。

根據《美聯社》報導，川普上任後重新檢視對外軍援政策，國防部內部審查指出，部分原本承諾提供給烏克蘭的武器庫存已接近下限，因此決定暫緩出貨。雖未透露具體扣留項目，但這項決策正值俄羅斯加大空襲規模，對烏克蘭來說無疑是雪上加霜。

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）指出，「這項決定是為了在檢討我們對全球各國軍援後，把美國利益擺在第一。」她強調，「美軍實力無庸置疑，問問伊朗就知道了。」

國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）則強調，「美國軍力比以往任何時候都更強大、更有備戰能力。」他表示，「目前正在國會推動的大規模減稅與支出方案，將能確保我們的武器與防禦系統實現現代化，足以應對21世紀的威脅，保障未來好幾代人。」

▲烏克蘭在2024年中期已接收首批向美採購的F-16戰機。（圖／路透）

然而，部分武器援助的中止，對烏克蘭來說無疑是重大打擊。自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已提供烏克蘭超過660億美元（約新台幣2.16兆元）的武器與軍事援助，包含飛彈、防空系統與重型武器等。

川普上週與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤時，仍未完全排除提供「愛國者」（Patriot）防空系統的可能性。

川普當時表示，「他們真的很想要所謂的防空飛彈，也就是愛國者。我們會看看是否能提供一些。我們自己也需要，現在也正供應以色列，而且效果非常好，幾乎是100%的命中率，令人難以置信。他們最想要的，就是這個。」

此外，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前在國會聽證會上坦言，將削減對烏克蘭的軍援，並強調透過談判解決戰爭，是雙方與美國國家利益最好的結果，呼應川普力促俄烏和談的主張。

值得注意的是，赫格塞斯也未出席美國主導的「烏克蘭國防聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）會議，成為首位缺席該平台的美國防長。他更早前已主動將小組主導權交給德國與英國，顯示華府對「無限期輸血」的援烏策略態度轉變。