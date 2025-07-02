分析川普大而美法案　旅美教授曝「台灣2挑戰」：別寄望盟友情感

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill），在聯邦參議院通過。川普表示，美國將迎來「爆炸性經濟成長」。對此，旅美教授翁履中分析，這不僅是國會內的立法勝利，更象徵川普全面掌握華府新政治邏輯的開始，對台灣而言，真正的挑戰是如何在川普主導的政策氣候中，找到不被波及的空間。

旅美教授翁履中在臉書發文，法案背後邏輯清晰明確，把錢從社會安全網抽離，轉向軍事與邊境建設，減少對外援助，回歸「硬實力」治理模式。他認為，這正是川普政治哲學的縮影，只要能符合「美國本身」的利益，其他因素均可退居次要。

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從戰略層面來看，美國政策將進一步聚焦於「國力集中內部」的重建工程，翁履中提醒台灣，若未能理解這種「美國優先」的政策邏輯，單純寄望於「價值同盟」與「情感認同」，可能會錯估美方真正的政策立場。

翁履中進一步指出，台灣的挑戰在於如何找到不被波及的空間，甚至主動融入其政策目標，例如「美國製造」、「投資美國」及「削減援助」，若不能在川普眼中有用，很可能被視為無足輕重的地緣角色。

翁履中強調，重點不是討好，而在於策略性地「避開風頭」、「融入利益」，建議台灣應積極投入國會遊說，並在供應鏈重組及產業投資上向美方提出具體方案。他坦言，面對川普以交易和利益為主導的政治生態，僅靠熱情或盟友情感，是遠遠不夠的。

本文獲得教授翁履中授權轉載。