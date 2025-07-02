加薩「唯一網咖」遭轟炸！以色列無差別襲擊援助站　至少74死

記者張方瑀／綜合報導

加薩戰火持續延燒，以色列1日對加薩走廊多地發動大規模空襲與地面攻擊，造成至少74名巴勒斯坦人死亡，其中包含加薩市（Gaza City）一間知名海邊咖啡廳遭戰機轟炸，釀成20至30人慘死。同時，南部汗尤尼斯也傳出民眾在排隊領取糧食援助時遭以軍槍擊，導致多名平民死傷。

根據BBC、《美聯社》報導，加薩衛生官員與目擊者指出，位於加薩市西部海岸的Al-Baqa咖啡廳設有帳棚、提供網路服務，是少數仍可使用的公共空間之一，也是許多記者、社運人士與當地居民聚會的場所。

▲位於加薩市西部海岸的Al-Baqa咖啡廳遭以色列襲擊。（圖／路透）



咖啡廳1日突遭以色列飛彈襲擊，地面甚至炸出巨大坑洞，哈瑪斯控制下的加薩民防單位（Civil Defence）發言人向BBC表示，救援人員從現場抬出20具遺體與數十名傷者，並仍在搜尋爆炸造成的大坑中是否有其他罹難者。

當地攝影師阿爾．阿菲菲（Aziz Al-Afifi）受訪時語帶顫抖地說，「我正準備走進咖啡廳上網，沒想到突然整片炸開。我跑進去，看到每天打招呼的朋友躺在地上，到處都是屍體、血和尖叫聲。」社群媒體上也流出爆炸瞬間與現場畫面，場景怵目驚心。

▲位於加薩市西部海岸的Al-Baqa咖啡廳遭以色列襲擊。（圖／路透）



以色列國防軍（IDF）發聲明回應，稱攻擊目標是「多名哈瑪斯恐怖份子」，強調在攻擊前曾利用空中監視採取措施以減少平民傷亡，事件仍在調查中，並未公布被鎖定者身分。

然而，加薩地區的死傷遠不止一處。以軍同日也對加薩市區與賈巴利亞區（Jabaliya）難民營展開密集轟炸，並對大片地區發布撤離令。當地居民形容這波攻勢宛如「焦土行動」，許多地區完全無法進入，救護車也無法抵達。

加薩南部同樣血流成河，汗尤尼斯市（Khan Younis）與拉法市（Rafah）都有平民在從人道援助據點返回途中，遭以軍開火射殺。

▲加薩衛生部統計，自戰爭爆發以來，已有超過5萬6000人死亡。（圖／路透）



納瑟醫院（Nasser Hospital）指出，光在汗尤尼斯就有至少11人死於槍擊，死者多在以色列與美國支持的人道基金（GHF）據點周邊遇襲。另有一人在拉法、以及一人在尼扎里姆走廊（Netzarim corridor）附近等候援助時中彈身亡。

值得注意的是，光是過去一個月，就已有逾500名巴勒斯坦人在GHF援助據點周邊喪生。目擊者形容，以軍對人群無差別開火，甚至將孩童帶走，生死未卜。

加薩衛生部統計，自戰爭爆發以來，已有超過5萬6000人死亡，其中半數為婦孺。這場衝突源於2023年10月哈瑪斯突襲以色列，造成約1200人死亡、251人被擄，其中仍有約50人下落不明，部分恐已遇害。