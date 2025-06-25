12星座「7月好運排行榜」大公開！恭喜巨蟹閃亮登頂、射手人際交往要小心

▲七月星座運勢揭曉！巨蟹稱王、射手墊底，快來看你的星座排名！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

準備迎接七月的你，是否也好奇自己這個月的運勢走向？由日本人氣網站《おでかけmoa》連載的七月星座排行榜火熱出爐！本月由巨蟹座勇奪冠軍，至於排名墊底的射手座，可得多留心人際摩擦，趕緊一起來看看完整解析！



第1名｜巨蟹座——發光發熱的一個月！

太陽進入你的主場，整體氣場瞬間升級。本月的你無論走到哪裡都閃閃發亮，人氣爆棚。不論是工作還是人際關係，都能如魚得水。特別適合主動出擊、挑戰新目標，累積成果的黃金時機到來了。只要肯踏出第一步，運勢會一路扶你向上！

【幸運關鍵字】積極出擊、主角光環



第2名｜天蠍座——想做的事，終於可以實現！

本月你終於等到了命運之門敞開的時刻。無論是職場新機會、還是一直放在心中的計畫，都是行動的好時機。你的決斷力和領導力將受到矚目，還有貴人從旁助攻。想換跑道或創業？別再猶豫，就是現在！

【幸運關鍵字】果斷、貴人運強



第3名｜雙魚座——努力不會白費，終於被看見！

你過去的努力在這個月開始開花結果，尤其在創意和藝術相關領域，有機會脫穎而出。雖然你一貫低調，但這次的表現實在讓人無法忽視。保持謙虛的態度，將能獲得更多人的支持與認同，這波好運要好好把握！

【幸運關鍵字】創意爆發、默默發光





第4名｜處女座——人際關係大升溫！

本月的你與人的交流變得格外順利，不僅和舊識關係更加深厚，連第一次見面的人也很容易聊得來。職場合作愉快、交友圈拓展，甚至還可能邂逅讓你心動的新朋友。是個適合參加聚會、認識新夥伴的月份！

【幸運關鍵字】交際熱絡、人氣上升



第5名｜摩羯座——關鍵選擇，決定未來！

你會被各種活動或邀約團團包圍，別小看其中的任何一個選擇，可能就此影響你未來的發展。做決定前請先冷靜評估，選擇對你真正有幫助的方向。儘管壓力不小，但這是累積經驗的好機會，別退縮！

【幸運關鍵字】抉擇時刻、成長機會



第6名｜金牛座——想學什麼就去學吧！

穩定中帶著進步的能量讓你這個月格外靈活，腦袋動得比平常快，也願意踏出舒適圈。學新東西特別容易上手，想進修或學技能的你，現在正是好時機。好奇心會引領你發現更多生活樂趣！

【幸運關鍵字】學習運強、轉型契機



第7名｜水瓶座——找回你的節奏很重要

這個月你對別人非常體貼，讓大家都對你另眼相看，不過別一味討好他人而忽略自己的需求。建議你多問問自己真正想要的是什麼，找到屬於自己的節奏，別被環境拉著跑！

【幸運關鍵字】自我關照、平衡感





第8名｜雙子座——放慢腳步才會看到方向

看到別人衝得飛快你難免著急，但這個月你可不能急躁行事。你需要時間整理思緒，否則可能會做出後悔的決定。保持自己的步調，專注於腳下的每一步，成功反而會不期而至。

【幸運關鍵字】慢活哲學、理性判斷



第9名｜牡羊座——變動來襲，考驗你的應變力

生活節奏突然大轉彎，你可能會一時間感到混亂。但也正因如此，練習隨遇而安、因應變化將是你的最大課題。別急著抗拒改變，嘗試轉念，搞不好能開出意想不到的花！

【幸運關鍵字】適應變化、彈性思維



第10名｜獅子座——回頭整理，比往前衝更重要

你可能有股衝勁想做大事，但現實總是卡關。與其硬衝，不如花點時間整理基礎、補足漏洞。腳踏實地打穩根基，等下一波機會來臨時，你才有足夠能量全力衝刺！

【幸運關鍵字】基礎建設、穩紮穩打





第11名｜天秤座——責任越大，壓力也越大

你將會被賦予期待已久的任務，但別高興太早，因為隨之而來的責任也會讓你感到喘不過氣。千萬別壓抑自己的情緒，適時尋求幫助也無妨。撐過這一關，你的實力將大幅成長！

【幸運關鍵字】壓力測驗、磨練期



第12名｜射手座——柔軟一點會更好過

最近你有點太固執了，太堅持己見反而讓人際關係緊張。說話前多想三秒、學會換位思考，是本月的重要修煉。否則原本只是小誤會，可能會演變成不必要的衝突。

【幸運關鍵字】溝通技巧、謙遜待人