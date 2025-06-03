彰化17歲少女失蹤72小時　「三度換車」詭異移動...林口超商尋獲

▲彰化17歲少女失聯72小時，出現在林口某超商，警方平安帶回。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名17歲少女於5月29日離家後手機關機，家屬擔憂其安危緊急報警協尋。彰化分局民生路派出所受理後，火速展開調查協尋，並透過科技與監視器追蹤，驚見少女「三度換車」搭火車、轎車與貨車詭異移動，最終竟出現在新北市林口區一間超商內，72小時內尋獲該名失蹤少女。

警方表示，5月29日中午12時許，彰化分局民生路派出所接獲報案，17歲林姓少女自家中離開後失去聯繫。家屬表示少女曾提及「外出創業」，且手機持續關機，擔心可能落入詐騙集團陷阱。所長張忠肯立即成立專案小組，兵分多路展開調查。

警方首先調閱監視器，少女於於失聯當天步行至彰化火車站，搭乘自強號列車北上。案情一度陷入膠著，直到發現少女當晚曾返回彰化，並於23時56分在埤頭鄉某超商出現消費紀錄。警方運用車牌辨識系統，發現少女曾搭乘轎車在鹿港、埤頭一帶活動，後又轉乘貨車北上。

▲17歲少女失聯72小時平安在林口警分局轄區尋獲。（圖／警方提供）

彰化警方立即與新北市警方合作，6月2日上午10時30分，警方鎖定少女最後出現地點為林口區某超商。林口分局立即前往，順利尋獲少女並帶回派出所安置。經初步了解，少女離家後身體狀況良好，已由家屬平安接回。

彰化警分局長表示，此案能迅速偵破，歸功於科技辦案與跨單位合作。他特別呼籲家長應多關心子女情緒變化，建立良好溝通管道。若發現異常情況，可立即撥打110或向各地派出所求助，警方將全力協助。

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(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)發現兒少性剝削,請撥打110、113。