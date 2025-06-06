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欠稅93筆拒付18萬！奧迪停路邊被「天眼」盯上　他秒還錢救愛車

▲車主積欠93筆稅款，彰化分署祭出科技執法將其愛車查封。（圖／彰化分署提供）

▲車主積欠93筆稅款，彰化分署祭出科技執法將其愛車查封。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署聯手交通處祭出「科技天眼」，溪州鄉一名奧迪車主積欠93筆稅費罰單共18萬元，卻置之不理，愛車停在路邊停車格被智慧系統鎖定後，執行員火速殺到現場查封，車主當場崩潰求饒，哀喊「這輛車是載長輩就醫代步車」，最後咬牙先湊5萬元並簽分期協議，才讓車子免於遭法拍。

這是彰化分署首度與彰化縣政府交通處首創「義務人車輛路邊停車通報暨執行專案計畫」，自今年4月底實施以來，透過智慧車牌辨識系統與跨機關合作，短短一個月內成功查封11輛欠稅車輛，追回近70萬元欠款，展現科技執法的驚人效率。

▲車主積欠93筆稅款，彰化分署祭出科技執法將其愛車查封。（圖／彰化分署提供）

▲欠稅不繳彰化分署祭出科技執法查封車輛。（圖／彰化分署提供）

彰化分署指出，該名溪州男子坐擁進口奥迪百萬名車，卻積欠綜所稅、勞健保費、牌照稅及多件交通罰單共93筆約18萬元不繳，案件自2023年起陸續移送至法務部行政執行署彰化分署執行。該部奥迪房車日前停放在員林市的路邊停車格被通報，執行人員旋即趕赴現場，即時查封並實施拖吊。

義務人向書記官表示車輛為平常接送家中長輩就醫所用，然經濟上有困難，無力一次清償全部欠款，執行人員體恤其困境，同意義務人先繳納5萬元並辦理分期後，將車輛暫時發還給他保管使用，待義務人明年繳清所滯欠的93件案件，即可解除查封狀態讓車輛免於法拍抵償。

▲車主積欠93筆稅款，彰化分署祭出科技執法將其愛車查封。（圖／彰化分署提供）

▲欠稅不繳彰化分署祭出科技執法查封車輛。（圖／彰化分署提供）

彰化分署呼籲，民眾如有積欠稅費被移送執行，可多加利用虛擬帳號等多元方式繳款；如有接獲分署傳繳通知或執行命令，切勿自行認定是詐騙集團所為而置之不理，可上網查詢彰化分署電話號碼，撥打電話與承辦人員連繫，誠實繳納欠款，勿心存僥倖，以杜絕詐騙；義務人如有經濟上困難無法一次清償，亦應主動聯繫分署洽詢分期事宜，以避免存款、薪水遭扣押，甚至愛車或不動產被查封，還要多支出拖吊、鑑價等程序費用，超不划算。

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