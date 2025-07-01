悠遊卡會過期！官方揭「使用年限」　1招可延期5年

▲原PO使用悠遊卡多年，昨天突然失效了。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

習慣搭乘大眾運輸工具的人，出門一定必備悠遊卡，不過很多人不知道，悠遊卡其實也有使用期限。一名男子即感嘆使用20年的悠遊卡已經過期，因為承載了數不清的回憶，感覺十分可惜。貼文引發討論，網友驚問「原來悠遊卡會過期？」對此官方也出面回應了。

原PO昨（6／30）在Threads發文，表示他的悠遊卡在6月30日過期了，裡頭有很多他對台中的回憶，每次坐高鐵到台中轉接駁車時都會用到，當時有前幾公里免費的方案，相當的划算，如今悠遊卡卻已經過期無法繼續使用，讓他覺得有些難過，因為卡片對他有特殊意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息一出，引發不少網友驚呼，「現在悠遊卡有限制使用期限？」「原來悠遊卡有使用期限」；留言區有內行人解釋「一般票卡20年生命周期，超過20年即為滿生命周期，但前往超商儲值仍可延期5年繼續使用」。

事實上，悠遊卡因本身的物理特性與天線老化等因素，設定有效期限為20年，若使用時出現「到期」訊息，即代表已達使用年限，為避免感應不良或效能下降，建議更換新卡。

不過，如果悠遊卡未損壞且仍可感應，民眾可到4大超商、各捷運站或悠遊卡客服中心辦理展期，完成後可再延長5年效期。至於如何查詢卡片的期限？可到悠遊卡官網的「查詢卡片效期」頁面，輸入卡號並完成驗證，或是到捷運站感應機器，就可以查詢卡片的使用期限。

延伸閱讀

▸ 是外星人嗎？台北上空驚見「巨大幽浮雲」 網驚：像超迷你的颱風

▸ 喘到意識模糊拒插管！丈夫堅持救重病妻 她顫抖寫下「心碎3字」惹鼻酸

▸ 原始連結