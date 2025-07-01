陸咖啡廳推「肥腸咖啡」爆紅！　老闆曝：業績翻4倍

▲大陸四川省江油市一款「肥腸咖啡」近日在網路上爆紅。（圖／翻攝自封面新聞）

圖文／CTWANT

大陸四川省江油市一款「肥腸咖啡」近日在網路上爆紅。事實上，肥腸作為江油美食聞名已久，但肥腸加咖啡的組合一時間將熱度拉滿，成為了網友們討論的熱點話題，更有不少來自成都、重慶的遊客於第一時間慕名嘗鮮。咖啡店老闆張宇馳表示，希望通過這杯咖啡，讓更多的遊客了解江油美食及文化。

《封面新聞》記者實際走訪江油大劇院一側的咖啡店，發現有位女士正在點肥腸咖啡。她說，「我是咖啡愛好者，看到有人推薦這款肥腸咖啡，我決定試一試到底是什麼味道。」該位專程從成都來到江油遊玩的女士透露，她在網路上搜索江油遊玩攻略時，偶然看到了網友推薦，喜歡嘗鮮的她立馬決定一探究竟。

咖啡製作過程中，咖啡師先測量出肥腸湯汁，再倒入一定量的牛奶。咖啡師表示，肥腸咖啡的原材料取自江油美食「紅燒肥腸」，每天店內都會先過濾出紅燒湯汁，製作肥腸咖啡的第一步就是加入肥腸汁，「我們精準加入6g肥腸汁，這是我們經過反覆調試後決定的用量，既能品嘗到肥腸的美味，又不破壞咖啡原有的香味，大多數人都能接受。」

▲大陸四川省江油市一款「肥腸咖啡」近日在網路上爆紅。（圖／翻攝自封面新聞）

「肥腸咖啡的口感是鹹甜的。」老闆張宇馳建議，可以先將咖啡攪拌攪勻，讓肥腸汁和咖啡液充分混合，而後喝一口咖啡，再品嘗一口肥腸。張宇馳介紹，早在去年剛開店時，店裡就曾上架過這款咖啡，「當時就是覺得怎麼好玩怎麼來，因為江油肥腸是非常出名的一道美食，我們就想把當地的特色和咖啡融合起來。」起初，店裡是將肥腸與咖啡液直接混合，但由於太過獵奇，很多顧客不敢嘗試。

「在一個介紹江油肥腸的視頻下，一位遼寧IP的網友在評論時曬了一張我們店之前肥腸咖啡的宣傳圖。」張宇馳說，沒想到這張圖片下方引發了網友的熱烈討論，評論數量更是達到了三千餘條。從那天後，不少成都、重慶的網友都慕名而來，進門就指定要點肥腸咖啡，店內的總銷售額也翻了4倍左右。

張宇馳提到，目前這款咖啡是經過改良後的3.0版本，肥腸不再與咖啡液直接混合，肥腸汁也是經過反覆調配，最終呈現出一款大多數人都能夠嘗試的比例。為滿足更多消費者不同的口味需求，將咖啡分為初、中、高三個等級，等級越高，肥腸味越重。為了讓大家都可以品嘗到這款咖啡，現在已無需預約，到店即可品嘗。

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