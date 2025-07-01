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銀髮樂團首登台！　嘉藥USR計畫奏出世代共學最暖樂章

▲嘉藥USR銀髮樂團首次登台演出，長輩們神情專注，演出感動全場。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥USR銀髮樂團首次登台演出，長輩們神情專注，演出感動全場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學USR大學社會責任計畫再傳感人篇章！日前在高雄市阿蓮區清和宮舉辦的「阿蓮社區區域型成果展」中，由嘉藥高齡福祉事業管理系師生協力培訓的「銀髮樂團」首次登台演出，長輩們以木箱鼓節奏搭配〈We Will Rock You〉與〈只要大家攏吃台灣米〉兩首樂曲，展現跨世代共學的美好能量。

▲嘉藥USR銀髮樂團首次登台演出，長輩們神情專注，演出感動全場。（記者林東良翻攝，下同）

此次演出使用的木箱鼓，為高福系孫自宜老師專為高齡者需求設計，長輩們更親自走訪家具產業博物館，從木材選擇、砂磨打磨到組裝，皆在學生陪伴下共同完成。之後更移至阿蓮老人活動中心，進行燒烙藝術創作，將蜂蜜、番茄、芭樂等在地農產融入鼓身設計，讓每個木箱鼓都具備實用性與藝術價值，乘載著阿蓮風土記憶與長者心意。

▲嘉藥USR銀髮樂團首次登台演出，長輩們神情專注，演出感動全場。（記者林東良翻攝，下同）

「一開始大家都不會打鼓，但我們不怕慢，只怕不練。」指導老師陳如萍笑說，從節奏分解到合奏，每一步都是挑戰與突破。高福系學生王菱榆也分享，在與長輩製鼓與練習過程中，深刻體會「青銀共學」的力量，「阿公阿嬤回家還會練習，認真程度超過我們，真的學到了什麼叫活到老學到老！」

▲嘉藥USR銀髮樂團首次登台演出，長輩們神情專注，演出感動全場。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥校長張翊峰指出，USR計畫透過銀髮樂團的實踐，讓音樂與藝術成為連結社區與大學的橋梁，不僅提升長者自信與社會參與，也讓學生學會同理與傾聽，在陪伴與創作中彼此成長，實現世代共融與在地創生的教育願景。

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