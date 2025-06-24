嘉藥調香雙星征服亞洲舞台　勇奪2025 AIFA國際賽冠季軍

▲嘉藥粧品系王書卉、陳晁嘉分別勇奪2025 AIFA國際美學調香大賞冠軍與季軍，展現青年創造力與香氣實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



香氣之間，見證青春創造力，嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生王書卉與陳晁嘉，近日代表學校出戰首屆「2025 AIFA國際美學調香大賞」動態組競賽，與來自亞洲各地約60名頂尖選手同場角逐，最終分別奪下冠軍與季軍，為嘉藥再添一筆國際榮耀。

AIFA國際美學調香大賞被譽為亞洲香氛設計界的重要指標，動態組更是難度最高項目。選手須現場抽取主題圖卡，在110分鐘內完成香氛命名、配方設計與創作理念發表，考驗的不僅是技術，更是創造力與現場應變力。

榮獲冠軍的王書卉，是調香競賽常勝軍，曾於今年四月榮獲日本「Monday Moon 香氛設計比賽」審查員特別賞。此次以16種精油調配出主題為〈我們〉的作品，揉合茉莉、丁香酚與龍涎酮等香氣，呈現「自由、平等、博愛」的哲學理念，獲得評審一致讚賞。畢業於松山工農的她，自大三接觸香料學起，便在劉孟春副教授指導下鑽研不輟，如今畢業後將邁向專業調香師之路。

首度參賽即奪季軍的陳晁嘉，是在王書卉鼓勵下進入調香世界。他憑藉獨到的嗅覺與美感，展現初生之犢不畏虎的精神，在壓力之中完成穩健創作。劉孟春副教授表示：「調香是一門結合感性與邏輯的藝術，他們的成績來自無數次的磨練與堅持。」

系主任梁家華教授也指出，嘉藥粧品系致力推動學生參與國際競賽，不僅強化實作技術，更拓展全球視野。「這次雙獎加身，展現我們香氛跨域教學的成果，也期待培養更多結合文化、創意與專業的粧品產業新星。」