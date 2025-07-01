　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

北外環公聽會公告掛路燈桿惹議　沿線6里民連署反對高架橋經市區

▲北區成功里活動中心今召開北外環第4期公聽會，吸引居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝，下同）

▲北區成功里活動中心今召開北外環第4期公聽會，吸引居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府1日於北區成功里活動中心舉辦「台南都會區北外環道路第4期新建工程（東工區）」公聽會，台南市反北外環南移自救會指出，沿線6里居民連署反對高架橋經市區。

▲北區成功里活動中心今召開北外環第4期公聽會，吸引居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市反北外環南移自救會指出，市府1日在北區成功里活動中心辦理「台南市台南都會區北外環道路第4期新建工程（東工區）公聽會」，而此公聽會的公文沒有發給沿線住戶，而僅懸掛於永康區中華路與中央路口的路燈桿上，引來沿線住戶不滿，讓自救會成員從永康區甲頂里擴展到北區6個里住戶，並有上百戶居名簽名連署反對北外環高架橋經永康中華路、北區中華北路。

▲北區成功里活動中心今召開北外環第4期公聽會，吸引居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市反北外環南移自救會指出，北外環4期工程最早曾規劃從新市往西興建，到永康甲頂里的鹽水溪畔，沿著溪岸北側的堤岸架高架橋往西至安平。自救會指出，如按此計劃，鹽水溪北側幾乎沒有住家，而橋墩架在鹽水溪河床，途經45米寬的安北路、安明路均是45米寬的道路，適合興建交流道。

▲北區成功里活動中心今召開北外環第4期公聽會，吸引居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝，下同）

但幾年前，市府決定北外環行經至甲頂里六甲頂段來個「截直取彎」，往南興建橫跨鹽水溪至南岸的市區內（為2期工程，花72億多元），然後在永康中華路路中架設高架橋（4期工程），如此引來中華路沿線兩邊居民抗議並組成自救會反對，並於2023年透過當時的立委陳椒華反應，內政部營建署也暫緩4期工程設計作業，請市府確定路線並協調民眾後，接續辦理細部設計。

▲北區成功里活動中心今召開北外環第4期公聽會，吸引居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝，下同）

自救會指出，市府一直未與沿線住戶協調，前幾天在市府辦理公聽會的公文未直接發給住戶，而掛在路口的路燈桿，引來沿線住戶的不滿，除了原本永康甲頂里住戶連署反對外，現在增加北區華德里、文元里、成功里、大港里與大和里等共6個里的住戶上百戶連署。

自救會堅持北外環不應該「截直取彎」，應該沿著鹽水溪北側興建，並指出，民國70年時，前市長蘇南成於民國70年時，當時規劃要在北安路與怡安路興建路橋，經居民反對，並經蘇市長實地勘查認為反對有理而取消已發包的工程。

▲北區成功里活動中心今召開北外環第4期公聽會，吸引居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市工務局表示，舉辦第四期工程用地取得公聽會，地方各級民意代表、地主及民眾不少人出席，分別表達各自意見。會前已依《土地徵收條例施行細則》第10條規定，將公聽會資訊以公函通知計畫範圍內之土地所有權人(含合法繼承人)，並張貼所在地之公共地方及刊登政府公報及新聞紙，且函文通知公所及里辦公處協助張貼公告欄，依規定合法執行。

有關路線部分，工務局強調經專業審慎評估。工務局說明，考量鹽水溪河寬河幅有限，施工時在行水區落墩連續圍堰，恐造成水道束縮，易形成馬蹄形渦流，加劇對堤身衝擊，影響河防安全。此外，堤前落墩，恐造成潰堤危險。為確保民眾安全，不建議於治理計畫線內高灘地落墩北外環道路路線，因此規劃於溪頂寮大橋東側由鹽水溪北岸微調轉至南岸。

至於有民眾主張北外環道路應沿鹽水溪北岸堤防興建，工務局表示，若採北側路線，將有大量住宅房屋面臨拆遷，且依水利法規定，橋墩不得施設於堤前坡、水防道路上及平行治理計畫線內。工務局強調，專業評估過程中已將「鹽水溪北岸路線方案」、「鹽水溪南岸路線方案」及「鹽水溪南、北兩側配對路線」等方案納入比較評估，經比較路線長度、房屋拆遷量、與地區連接性、工程費用、土地徵收補償等項目，最後採行「沿鹽水溪南、北兩側配對路線方案」。

工務局強調，此規劃完全不影響快速道路的交通行進，且可提高交通運轉效率。北區、中西區、永康區、安平區通勤民眾不須橫跨鹽水溪，可減少塞車之苦。此外，北外環道路民眾可有多種路徑進入北外環道路，未來配合國道1號北外環交流道完工後，南來北往更便利，不僅縮短城際間距離，亦減少永康交流道周邊台1線平面道路長期壅塞情形。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚片！女騎士減速禮讓救護車...慘被貨車撞飛
LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」
泰國二王子「4大宗罪」曝！流亡27年再遭驅逐出境　奪王位夢碎
陳佩琪突喊「該跳樓的是我」　小草驚呼阻止
23歲男「無照開救護車」撞機車！　騎士卡底盤慘死
仙塔律師遭狠酸！「藏鏡人」跳出護航
快訊／得知彭振聲喪妻　柯文哲震驚發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

移工涉刑案人數增加　南投信義警連續查獲失聯移工、通緝犯

菸酒暨商品標示法令宣導　太麻里分區座談強化法治與地方對話

全台首學夢N再啟航！　700位熱血教師齊聚台南實踐數位願景

旅人身上沒錢又刁車　都蘭女警暖心伸援手

孩子的營養不放假！　南市府暑期守護弱勢學童每一餐超過2千人受益

暑期觀光人潮湧入！關山警啟動交通大執法　籲民眾守法護安全

守護呼吸健康！基北北桃推室內空品認證　加強敏感場所把關

暑期青春專案啟動！花蓮縣府推六大主軸　掃毒打詐護青少年

銀髮樂團首登台！　嘉藥USR計畫奏出世代共學最暖樂章

北外環公聽會公告掛路燈桿惹議　沿線6里民連署反對高架橋經市區

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

移工涉刑案人數增加　南投信義警連續查獲失聯移工、通緝犯

菸酒暨商品標示法令宣導　太麻里分區座談強化法治與地方對話

全台首學夢N再啟航！　700位熱血教師齊聚台南實踐數位願景

旅人身上沒錢又刁車　都蘭女警暖心伸援手

孩子的營養不放假！　南市府暑期守護弱勢學童每一餐超過2千人受益

暑期觀光人潮湧入！關山警啟動交通大執法　籲民眾守法護安全

守護呼吸健康！基北北桃推室內空品認證　加強敏感場所把關

暑期青春專案啟動！花蓮縣府推六大主軸　掃毒打詐護青少年

銀髮樂團首登台！　嘉藥USR計畫奏出世代共學最暖樂章

北外環公聽會公告掛路燈桿惹議　沿線6里民連署反對高架橋經市區

移工涉刑案人數增加　南投信義警連續查獲失聯移工、通緝犯

陸委會又收恐嚇信！嗆讓捷運站變血泊　警鎖定IP追人

菸酒暨商品標示法令宣導　太麻里分區座談強化法治與地方對話

全台首學夢N再啟航！　700位熱血教師齊聚台南實踐數位願景

旅人身上沒錢又刁車　都蘭女警暖心伸援手

頂呱呱「2大組合優惠」限時5天　炸雞餐下殺67折

林哲熹北極實測Canada Goose「救我一命」　逛限量膠囊系列要包色處理

SodaStream氣泡水機找來深澤直人　限量版「ensō」極簡登場

孩子的營養不放假！　南市府暑期守護弱勢學童每一餐超過2千人受益

AR實景相伴、虛擬心跳陪你入夢　《戀與深空》4.0更新總整理

【沒車要讓！】「28秒連10車」都不停...　屏東學童站斑馬線苦等

地方熱門新聞

學童上學驚險瞬間台南新南國小前導護揮旗竟遭機車強闖

10元便當嬤公祭　許效舜到場致意

第17屆兩湖論壇圓滿落幕

桃園八德區忠勇街排水改善工程　7/18完工

新北淡水河右岸新風貌　竹圍段自行車道改造啟動

原汁原味　吉安傳統原民技藝競賽7/6登場

新營醫院院長莊毓民提供南消15人免費高壓氧治療

捷運土城樹林線新北接手推動！

南投地檢署辦理新聘榮譽觀護人教育訓練

即／高雄廟會濺血　2人中刀、1人爆頭

南投縣就業博覽會7/5會展中心登場

基隆書院社區推防災　打造韌性山城抗災力

搭小黃公車逃離情傷！女遊客遭男友丟包阿嬤熱心指路平安返家

崑大空設系奪紅點設計獎！空山祭地景裝置「時間膠囊」登國際

更多熱門

相關新聞

罷藍委涉偽造文書　陳玉珍北檢提告

罷藍委涉偽造文書　陳玉珍北檢提告

國民黨籍立委陳玉珍25日上午，代表黨籍同志到台北地檢署，按鈴告發罷免團體在第二階段送件中，為了爭取時間，先送的連署人名冊有八、九成與第一階段的提議人重複，涉嫌偽造文書等罪，陳玉珍並表示有些立委會到各自選區告發，會睜大眼睛看檢調單位會不會搜索或至少約談，還是要等選舉結束才動作。

罷藍連署高達15萬份不合格　國民黨團將提告發

罷藍連署高達15萬份不合格　國民黨團將提告發

罷免藍委連署15萬份不符規定！　許宇甄轟：司法雙標制度淪喪

罷免藍委連署15萬份不符規定！　許宇甄轟：司法雙標制度淪喪

24藍委罷免案關鍵數字解碼！　份數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯　

24藍委罷免案關鍵數字解碼！　份數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯　

黃呂錦茹遭羈押　柳采葳痛批政治判案凌遲在野黨

黃呂錦茹遭羈押　柳采葳痛批政治判案凌遲在野黨

關鍵字：

北外環公聽會連署高架橋

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

即／北投旅館傳出火警！

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面