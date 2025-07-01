北外環公聽會公告掛路燈桿惹議　沿線6里民連署反對高架橋經市區

▲北區成功里活動中心今召開北外環第4期公聽會，吸引居民表達反對意見。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府1日於北區成功里活動中心舉辦「台南都會區北外環道路第4期新建工程（東工區）」公聽會，台南市反北外環南移自救會指出，沿線6里居民連署反對高架橋經市區。

台南市反北外環南移自救會指出，市府1日在北區成功里活動中心辦理「台南市台南都會區北外環道路第4期新建工程（東工區）公聽會」，而此公聽會的公文沒有發給沿線住戶，而僅懸掛於永康區中華路與中央路口的路燈桿上，引來沿線住戶不滿，讓自救會成員從永康區甲頂里擴展到北區6個里住戶，並有上百戶居名簽名連署反對北外環高架橋經永康中華路、北區中華北路。

台南市反北外環南移自救會指出，北外環4期工程最早曾規劃從新市往西興建，到永康甲頂里的鹽水溪畔，沿著溪岸北側的堤岸架高架橋往西至安平。自救會指出，如按此計劃，鹽水溪北側幾乎沒有住家，而橋墩架在鹽水溪河床，途經45米寬的安北路、安明路均是45米寬的道路，適合興建交流道。

但幾年前，市府決定北外環行經至甲頂里六甲頂段來個「截直取彎」，往南興建橫跨鹽水溪至南岸的市區內（為2期工程，花72億多元），然後在永康中華路路中架設高架橋（4期工程），如此引來中華路沿線兩邊居民抗議並組成自救會反對，並於2023年透過當時的立委陳椒華反應，內政部營建署也暫緩4期工程設計作業，請市府確定路線並協調民眾後，接續辦理細部設計。

自救會指出，市府一直未與沿線住戶協調，前幾天在市府辦理公聽會的公文未直接發給住戶，而掛在路口的路燈桿，引來沿線住戶的不滿，除了原本永康甲頂里住戶連署反對外，現在增加北區華德里、文元里、成功里、大港里與大和里等共6個里的住戶上百戶連署。

自救會堅持北外環不應該「截直取彎」，應該沿著鹽水溪北側興建，並指出，民國70年時，前市長蘇南成於民國70年時，當時規劃要在北安路與怡安路興建路橋，經居民反對，並經蘇市長實地勘查認為反對有理而取消已發包的工程。

台南市工務局表示，舉辦第四期工程用地取得公聽會，地方各級民意代表、地主及民眾不少人出席，分別表達各自意見。會前已依《土地徵收條例施行細則》第10條規定，將公聽會資訊以公函通知計畫範圍內之土地所有權人(含合法繼承人)，並張貼所在地之公共地方及刊登政府公報及新聞紙，且函文通知公所及里辦公處協助張貼公告欄，依規定合法執行。

有關路線部分，工務局強調經專業審慎評估。工務局說明，考量鹽水溪河寬河幅有限，施工時在行水區落墩連續圍堰，恐造成水道束縮，易形成馬蹄形渦流，加劇對堤身衝擊，影響河防安全。此外，堤前落墩，恐造成潰堤危險。為確保民眾安全，不建議於治理計畫線內高灘地落墩北外環道路路線，因此規劃於溪頂寮大橋東側由鹽水溪北岸微調轉至南岸。

至於有民眾主張北外環道路應沿鹽水溪北岸堤防興建，工務局表示，若採北側路線，將有大量住宅房屋面臨拆遷，且依水利法規定，橋墩不得施設於堤前坡、水防道路上及平行治理計畫線內。工務局強調，專業評估過程中已將「鹽水溪北岸路線方案」、「鹽水溪南岸路線方案」及「鹽水溪南、北兩側配對路線」等方案納入比較評估，經比較路線長度、房屋拆遷量、與地區連接性、工程費用、土地徵收補償等項目，最後採行「沿鹽水溪南、北兩側配對路線方案」。

工務局強調，此規劃完全不影響快速道路的交通行進，且可提高交通運轉效率。北區、中西區、永康區、安平區通勤民眾不須橫跨鹽水溪，可減少塞車之苦。此外，北外環道路民眾可有多種路徑進入北外環道路，未來配合國道1號北外環交流道完工後，南來北往更便利，不僅縮短城際間距離，亦減少永康交流道周邊台1線平面道路長期壅塞情形。