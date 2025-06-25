罷藍委涉偽造文書　陳玉珍代表北市立委提告：會睜大眼看檢調

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立委陳玉珍25日上午代表黨籍同志到台北地檢署，按鈴告發罷免團體在第二階段送件中，為了爭取時間，先送的連署人名冊有八、九成與第一階段的提議人重複，涉嫌偽造文書、違反《個資法》及《選罷法》等罪，陳玉珍並表示有些立委會到各自選區告發，她會睜大眼睛看檢調單位會不會搜索或至少約談，還是要等選舉結束才動作。

▲國民黨立委陳玉珍代表黨籍同志告發罷免團體偽造連署等罪。（圖／記者劉昌松攝）

陳玉珍提告時表示，她在3月24日就曾到北檢告發，罷免立委王鴻薇的「山除薇害」等團體涉嫌偽造死者幽靈連署案，結果到目前為止沒收到任何通知，檢調單位看起來也沒有任何調查，但事實上，北檢根據告發內容，以及選委會資料，已經陸續約談疑似冒名連署人，發現其中有人是幫家中視障長輩簽名，相關案情仍在偵辦中。

而對於檢調單位數個月來，對國民黨各地方黨部進行大約談、大搜索、大羈押，陳玉珍25日帶著多份表格圖卡到北檢，指出罷免藍委的連署有各式各樣不合格情事，包括一階段提議人與二階段連署人不能重複，但罷團為了爭取時間而灌水，每個委員的二階段罷免連署疑似有謄寫、抄寫一階段提議人。

陳玉珍並指出，中選會已經認定百分之百有偽造情事的，最多的是雲林地委丁學忠罷免案，有298件連署是偽造，「請問中選會有沒有依職權告發？檢調單位有沒有動作？」而陳玉珍25日先代表王鴻薇、羅智強等立委到北檢提告，後續再補上其他台北地區立委的告發狀，另外有些立委會各自到選區去告發。