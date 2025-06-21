罷藍連署高達15萬份不合格　國民黨團將提告發

▲國民黨團召開「大惡罷！大造假！檢調辦不辦？」記者會，副書記長陳玉珍、翁曉玲、立委葛如鈞出席。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

中選會20日宣布有24名藍委罷免案，7月26日(周六)舉行投票。國民黨團今(21日)上午召開記者會指出，根據中選會公布通過第二階段連署統計數字，31位遭罷免的藍委的連署數，總計高達15萬份屬於重複連署、偽造、死亡連署等，中選會有依職權進行告發嗎？要求中選會依職權告發，國民黨團也會在近期告發，呼籲檢調以相同的力道積極偵辦。

副書記長陳玉珍表示，中選會昨天傍晚6點公佈24位被罷免藍委投票日時間，與民進黨立法院黨團總召柯建銘日前所說日期相同，民進黨不分區立委沈伯洋說這可以用數學計算出來，但是早在中選會公布罷免投票日當天下午，在臉書上就出現一張在台中地區宣傳罷免的宣傳車上，赫然貼著「7月26日出來罷免投票」海報廣告，難道罷團會通靈？還是罷團也是精通數學計算？還是中選會與罷團互通有無？

陳玉珍指出，中選會昨天公布通過罷藍委第二階段連署結果統計表中可以看到，每位連署被罷免的藍委當中，都出現出提議人(第一階段)與連署人(第二階段)重複的不合格件數，均高達上千人左右。

陳玉珍舉例新竹市選區藍委鄭正鈐，出現重複連署數高達5,999人，罷免鄭正鈐提議人第一階段送件數為7,138位，重複率高達84%。換言之，罷團連署提案人簽名之後，一份正本送選委會，一份影本自留存，提案人是不能夠再簽一次變成連署人，否則就是偽造文書。況且，提案與連署格式完全不一樣；又或者，當提案人提案簽名時，同時又簽一份連署數，除了違反《選罷法》之外，同樣也涉嫌偽造文書。

除了鄭正鈐之外，又如洪孟楷第一階段提議送件數為4,762人，第二階段連署跟第一階段重複數4,190人，重複比例為87.9%。在王鴻薇部分，第一階段提議送件數為3,568人，第二階段連署與第一階段重複3,145人，比例高達88.14%。

陳玉珍質疑，罷團超高比例重複連署數怎麼來的？謄寫簽名？代為簽名？或者就是偽造簽名，不管是哪一種方式，都是偽造文書，請問各地區的檢調查了嗎？

國民黨團強調，一、罷藍委團體第一階段提議人與第二階段連署人重複部分，有抄襲、偽造的嫌疑。二、中選會宣示只要有一件偽造就會告發，要求中選會依職權告發，國民黨團近期也會提出告發。

副書記長翁曉玲表示，罷團都知道提議人不能為第二階段連署人，但在第二階段連署數當中，高達8成以上都出現重複連署數？是罷團提早作業？還是抄寫第一階段連署書？中選會告發了嗎？檢調單位都不用查？陳玉珍委員在3月24日已經到北檢提告罷藍團體偽造文書，檢調辦了嗎？是不是該一視同仁，拿出辦罷綠團體的標準，進行約談、搜索或羈押呢？

藍委葛如鈞表示，罷免權是人民行使《憲法》賦予的權利，但這項權利也要在法律的框架上進行。國民黨主席朱立倫日前也強調，連署不應該有「錯、偽、抄、假」，呼籲檢調公平、公正偵辦。中選會在4月15日曾公開表示，「偽造事件達一件以上，將依法告發。」國民黨中央在6月18日也表達「既然偽造文書要嚴格辦理，那就必須請司法單位，要用一致標準。」葛如鈞說，中選會應該依法辦理，不要分顏色，偽造就偽造，錯誤就是錯誤。

葛如鈞建議賴政府，要求中選會依照標準、時程及時告發「錯、偽、抄、假」情形，檢調要用同一個標準偵辦，國人都在看。檢調要以客觀為依歸，不要分顏色一體究辦，維護當事人權益。如果過去小案大辦，現在也要小案大辦、過去有無限上綱辦案，現在也如此。不要讓司法變成執政黨的打手或鷹犬，只要依法、透明、按照比例三個原則的落實，對國家民主程序的信任，避免社會被無謂對立與撕裂。