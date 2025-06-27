泰國路邊攤買烤豬腸　吃完發現「整顆老鼠頭」！超噁畫面曝

▲泰國一名網友分享在烤豬腸內發現老鼠頭的恐怖經驗。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名網友近日在臉書社團「我們是消費者」中發文分享了驚悚的用餐經歷。她的家人從經常光顧的小吃攤買了豬腸回家後，一口氣將整盤吃完，沒想到快吃完後才赫然發現，豬腸裡竟藏著一顆完整的「老鼠頭」，甚至連鬍鬚都還在，讓家人當場噁心到快吐，她則氣得將照片po上網。

根據khaosod報導，該名來自泰國穆達漢府的網友指出，事後詢問母親後，才得知這款豬腸是父親從他們經常光顧的小吃攤買回來了，當時一共買了2盒，打算兩人一起食用。由於腸子份量不少，父母剛開始並沒注意到異物，直到快吃完才發現，盤底竟然有一顆完整的老鼠頭混在其中。

事後，網友的父母將照片傳給在國外的她，而她則將老鼠頭與剩下1盒未吃完的豬腸照片上傳至臉書社團，恐怖照片震驚其他網友。而她更無奈地表示，「老鼠的頭在這裡，那身體去哪了？」

網友表示，母親發現老鼠頭後整個人情緒崩潰，食慾全失、一直想吐，但是卻不敢找店家理論，怕被找麻煩。而她自己因為不在泰國，無法親自去幫父母跟店家理論。網友氣不過指出，如果不揭發此事，恐怕店家還會繼續把這種不衛生的東西賣給其他人。