日本7/5地震預言「2條巨龍現蹤」　專家揭真相：不會突然活過來

▲郭鎧紋認為，竜樹諒預言中的兩條巨龍，應該是3座「海底死火山」。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

日本7月5日大地震預言進入倒數，書中提及日本外海會不斷冒泡，右側太平洋海面還有「2條巨龍」現身。地震專家郭鎧紋指出，這2條巨龍應該是3座「海底死火山」，雖緩慢朝日本移動，但從科學角度來說，「不會突然活過來」，很難造成強震或海嘯等巨大災害，但仍要注意南海海槽及琉球海溝。

日本漫畫家竜樹諒在1994年出版《我所看到的未來》提到，夢境中提到7月5日時，日本外海冒泡泡，同時太平洋海面出現2條巨龍往泡泡靠近，隨後出現劇烈地震跟高達40公尺海嘯，導致日本、台灣、香港、菲律賓等地連在一起。加上近期日本吐噶喇群島地牛頻頻翻身，引發不少民眾擔憂。

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地震專家郭鎧紋表示，日本吐噶喇群島近海從6月21日至今，累計672起有感地震，預估這樣群震會持續到7月5日之後。至於竜樹諒在夢境中提到的「2條巨龍」，從世界地圖來看，應該是3座「海底死火山」。

▲郭鎧紋認為，竜樹諒預言中的兩條巨龍，應該是3座「海底死火山」。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋進一步說明，在夏威夷附近，有一個外型像龍的海底山脈，被稱為「中太平洋山脈」，在地圖往上一點的日本東方外海，也有兩個海底高原，分別是「沙茨基隆起」和「赫斯海隆」，將這兩個海底高原組合後，外型也很像一隻龍，所以預言中的兩條龍可能就是這兩個系統。

不過，郭鎧紋指出，上述的兩條龍，都是海底死火山，意味著不會噴發，當然就不會在7月5日「突然活過來」，否則就違反科學常識。

其中「中太平洋山脈」，在全球板塊帶動下，不斷朝西北靠近日本的趨勢，但每年只有移動7至8公分，速度非常緩慢，不可能在剩下這幾天突然就奔向日本，至少人類在有生之年都不用擔心。反而是日本政府一直注意的「琉球海溝」與「沖繩海槽」，台灣也要留意。