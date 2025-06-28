日本7/5預言倒數　專家示警一地：恐規模9強震「可以開始準備」

▲郭鎧紋表示，距離吐噶喇約200公里的喜界島，過去7000年間曾發生4次規模9大地震，周期即將到來。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

日本鹿兒島外海的吐噶喇群島近期地牛頻頻翻身，加上7月5日大地震預言逼近，引發不少民眾擔憂。地震專家郭鎧紋表示，吐噶喇地震不足引發規模9以上的東日本大地震，但距離約200公里的喜界島，平均約1800年發生一次規模9的強震，上一次發生在1550年前，所以現在可以開始做準備。

日本鹿兒島外海吐噶喇群島近期地牛頻頻翻身，從6月21日至今累計超過500次地震，加上日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》預告，7月5日在日本恐發生規模9以上的東日本大地震，不禁引發民眾聯想與恐慌。

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▲郭鎧紋表示，喜界島過去7000年間曾發生4次規模9大地震，周期即將到，可以留意準備。（圖／郭鎧紋提供）

地震專家郭鎧紋表示，吐噶喇在2021年12月先有密集地震，之後出現規模6地震，根據這次經驗，當地頂多再發生規模6左右地震，但不足以觸動南海海槽強震，也不會引發規模9以上的東日本大地震。

不過，郭鎧紋表示，距離吐噶喇約200公里的喜界島，根據地質學家分析，在過去7000年曾發生過4次規模9大型地震，平均周期大約1800年，上一次發生在1550年前，從時間來看發生機率提高，所以現在可以開始做準備。