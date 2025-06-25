日本「吐噶喇」狂搖引恐慌　專家：不會觸動南海海槽強震

▲鹿兒島狂震爆出「吐噶喇規律」，郭鎧紋認為，根據2021年經驗，估有規模6地震。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

日本「吐噶喇列島」短短4天內出現超過300次有感地震，爆出「吐噶喇規律」都市傳說，指之後日本其他地區將有大地震。地震專家郭鎧紋表示，吐噶喇在2021年12月先有密集地震，之後出現規模6地震，根據這次經驗，當地頂多再發生規模6左右地震，但不足以觸動南海海槽強震，若日本處於大地震應力緊張前夕，該地就容易發生地震。

位在日本鹿兒島市南方約250公里、距離沖繩那霸市約400公里的「吐噶喇列島」，近期在短短4天內發生超過300次有感地震，日本也爆出「吐噶喇規律」都市傳說，指在吐噶喇列島發生連續地震後，日本其他地區將會發生大地震。

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▲鹿兒島狂震爆出「吐噶喇規律」，郭鎧紋認為，估有規模6地震，但不會觸發南海海槽強震。（圖／郭鎧紋提供）

地震專家郭鎧紋今（25日）表示，吐噶喇在2021年12月4日至8日發生密集地震，9日吐噶喇就出現規模6地震，根據過去經驗，吐噶喇近期雖然地牛頻頻翻身，但當地頂多再發生規模6左右地震，不足以觸動南海海槽強震。

郭鎧紋進一步表示，之所以會有「吐噶喇規律」都市傳說，是日本「倒果為因」，過去由於日本處於大地震應力緊張前夕，導致吐噶喇發生地震後，其他地區也發生強震，但並非是吐噶喇地震觸動其他板塊的大地震，而是因為日本處於應力緊張狀態，才導致吐噶喇容易發生地震。