妻輕生彭振聲悲痛哭　王鴻薇怒「司法押人取供到底何時了？」

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台北市前副市長彭振聲捲入京華城案，今（1日）上午準備開庭時，卻得知妻子謝夏蕎在高雄輕生身亡，崩潰放聲哭吼「我不要開庭了，我要見太太最後一面。」國民黨立委王鴻薇忍不住發文哀嘆，「司法押人取供到底何時了？賴清德聽得到嗎？」

王鴻薇在粉專表示，「聽聞彭振聲副市長妻子的噩耗，彭副的哭喊聲嘶力竭，連法院外都聽得到，聞者莫不悲痛。」直呼「司法押人取供到底何時了？賴清德聽得到嗎？」

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發文引發共鳴，大量留言灌爆留言區，不少人也紛紛痛斥，「國家怎麼會變成這樣」、「真的太可悲了」、「以前以為這些事情在台灣不會發生，結果現在一件一件出現」、「人都沒定罪就一直關著，還有天理嗎？」「請多關懷相關人士的家人，一場看不見盡頭的司法訴訟，真的磨人心……唉！」

彭振聲今（1日）上午準備開庭時，卻得知妻子謝夏蕎在高雄輕生身亡，崩潰放聲哭吼「我不要開庭了，我要見太太最後一面」，哽咽失控地喊，「我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？」控訴自己被無端牽連，並疑似指控檢方強行辦案，「檢察官要我的命！」短短幾句話，讓旁人看得鼻酸。

彭振聲原先被限制住居於台北，彭振聲律師聲請解除今晚禁令，將趕回高雄處理後續事宜，步出北院時眉頭深鎖、表情凝重，腳步沉重的離開。據了解，彭妻昨晚人也在台北，不知何原因今早突然回高雄。

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