彭振聲妻逝　藍議員喊「根本政治迫害」：鄭文燦卻可以趴趴走

▲彭振聲離開北院準備回高雄。（圖／記者許靖騏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今天準備開庭前，接到至親噩耗的電話，情緒崩潰。事件曝光後，引起大票網友不滿，國民黨桃園市議員詹江村稍早也發文直呼，這根本就是政治迫害，「鄭文燦可以趴趴走」，京華城案件卻押了一堆人。

彭振聲接到至親噩耗的電話後，忍不住痛哭，喊「我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？」控訴自己被無端牽連，並疑似指控檢方強行辦案，「檢察官要我的命！」

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高雄警方證實，彭振聲妻子於今早9時1分於三民區墜樓，四肢骨折、當場身亡，並未送醫。而彭振聲原先被限制住居於台北，彭振聲律師李岳洋聲請解除今晚禁令，才能在高雄處理後續事宜，之後將再陳報於高雄的住所，法官當庭裁准。

對此，詹江村就在臉書上發文直呼，「令人鼻酸落淚憤怒，根本是妥妥的政治迫害，有證據就判、沒證據就放人」。詹江村更直言，「鄭文燦可以趴趴走，京華城案件沒直接對價關係，卻押了一大堆人」。

去年京華城一案爆發後，彭振聲的妻子謝夏蕎也曾被以證人身分約談，結束後被請回、不發一語。彭振聲則是在羈押4個月後，考量在偵查中選擇認罪，裁定500萬交保，也是第一位交保的被告，而後被檢方起訴求刑3年。

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