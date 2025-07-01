彭振聲妻子輕生亡　羅友志嘆：參與台灣政治付出的代價是「生命」

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)上午準備開庭時，接到至親噩耗情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣」，稍早警方證實，彭振聲妻子輕生死亡。對此，媒體人羅友志表示，玩政治，有必要玩到家破人亡嗎？賴先生，「一個雜質被清除了，你滿意嗎」？他也悲嘆，參與台灣的政治，是要付出多少代價？答案是「生命」！

台北地院今(1日)召開程序準備庭，將勘驗柯文哲、沈慶京方聲請的彭振聲偵訊錄音，彭本人也將於上午到庭說明；未料開庭前，彭突然透過電話接到至親驟逝的噩耗，當場情緒潰堤、嚎啕大哭，整個淒厲的哭聲響徹北院，記者在庭外都能聽到彭的哭喊。

彭不斷哭喊「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡啊？」彭不斷哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭了，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」

羅友志表示，玩政治，有必要玩到家破人亡嗎？賴先生，「一個雜質被清除了，你滿意嗎」？

羅友志表示，前台北市副市長彭振聲，因為京華城案被借提應訊，夫人卻在家輕生身亡，參與台灣的政治，是要付出多少代價？答案是「生命」！

羅友志直言，珍愛生命、熱愛真理的人，這時候會選擇隱身自保，還是拋頭顱灑熱血在所不惜？所以，現在從政的，都是什麼樣的人？這樣的劣幣良幣，大家想過上什麼好的生活？洗滌人心？我呸！

國民黨立委羅志強也留言表示，很難過，非常，一定要弄到人家家破人亡才甘心嗎？

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▼台北市前市長柯文哲任內的副市長彭振聲。（圖／記者黃哲民攝）