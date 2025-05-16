2025年「太陰星化忌」超凶！命理師示警：這類產業將被淘汰

▲2025年太陰星化忌，對行業以及民生都有影響。（圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

今年災難不斷，世界各地陸續發生強震，造成慘重傷亡，因為2025年「太陰星化忌」，對行業與民生都會有很大的衝擊，命理師更警告將出現劇烈波動，有些產業可能會被淘汰，要做好心理準備。

命理師姚本軍在臉書指出，2025年乙巳年，太陰星流年化忌，從五行陰陽的本質來看，太陰屬水、陰性、主靜主藏、象徵財帛、田產、家庭、安全感與內在需求，會產生「失衡、阻滯、耗損、潰散」，當這股能量落在太陰身上，不僅會牽動外在物質層面的動盪，更多的是一種情緒安全感崩解後帶來的內在恐慌與群體心理波動。

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太陰的特性容易因外界力量的干擾而受到衝擊，因此在2025年，社會整體將出現「被迫應變」、「非計畫內的調整」、「過去被視為穩定的東西不再穩定」的現象，例如長期看好的地段房市忽然反轉、原本看似安全的資產出現流動性風險、家庭內部的資產繼承與關係出現張力等。

姚本軍點名，房地產與資產市場的洗牌會成為主調，資產失衡造成購屋信心下滑、資金調度困難、利率政策轉向，成為市場劇烈波動的導火線。特別是過去以「情感驅動」、「理想生活」為訴求的住宅型產品，如文青宅、親子宅、養生宅等，若未能回應真實需求，將難以抵擋市場現實的考驗，更可能的成為交屋、買房的紛爭與訴訟。

▲命理師提醒，這一年是虛像被戳破、泡沫被壓縮的一年。（圖／翻攝自photoAC）

姚本軍表示，這一年是虛像被戳破、泡沫被壓縮的一年，同時也和情感、信仰、心靈世界息息相關，大眾對於傳統價值、安全依附、親密關係將出現「懷疑與不安」，人際之間的信任感降低，因此會出現更多家庭糾紛、情感背叛、潛藏秘密曝光等現象，社會新聞中關於信仰、宗教分歧、教徒矛盾、土地紛爭等問題，另外家庭悲劇、情緒崩潰、心理異常的案件也變得更加頻繁。

正因為「內在不安」成為主旋律，心靈療癒、情緒照護、心理諮詢、靜心冥想、宗教哲學等產業反而會逆勢成長。這些行業若能掌握「安定情緒、陪伴理解、提供精神歸屬」的需求，便能成為黑暗中發光的燈塔，但要注意這股需求帶有脆弱性與投射性，從業者若本身沒有穩定的內在力量，反而容易被客戶情緒拖垮。

從人心層面來看，庸人自擾、神經緊張、孤獨感與價值迷失的集體心理狀態將加劇，人們更容易對生活細節過度焦慮，失去判斷力，尤其是女性族群、對家庭與生活品質敏感的族群，心理上的壓力指數會上升。而這種「明明表面平靜、內心卻風暴洶湧」的情境，正是太陰化忌最具殺傷力的隱性特質。

姚本軍強調，2025年的太陰化忌年，是一個外在安定感消融、內在安全感重建的重要年份，會淘汰靠幻想撐起的產業泡沫，也會讓真正有溫度、有深度、能給人心靈依靠的事業崛起。對於擁有藝術、美感、諮詢、照護特質的人而言，若能安住內在，沉穩前行，將能在這場情緒海嘯中穩住航向，反而抓到一波靜水深流的契機。

◎民俗說法，僅供參考。

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