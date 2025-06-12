逆轉異鄉人生　越籍生潘氏美玲崑大畢業直升研究所

▲越籍生潘氏美玲憑藉堅強意志與優異表現，順利從崑山科大畢業，直升研究所續寫職涯篇章。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自越南的潘氏美玲，7年來在台南一步一腳印，用行動寫下從工廠打工、育兒媽媽到大學畢業、研究所上榜的逆轉故事。

潘氏美玲透過崑山科技大學資訊管理系產攜專班進修求學，憑藉堅定意志與多語優勢，學業與職場同步開花結果，不僅連續三年獲得僑生學行優良獎學金，畢業之際更拿下僑委會頒發的「大專校院應屆畢業僑生學行成績傑出及優良獎」，並順利錄取崑大資管研究所，成功於異鄉安身立命，成為新住民學習典範。

現年27歲的潘氏美玲，家中排行長女，為了改善越南老家的經濟狀況，自國中起便一邊唸書、一邊打工分擔家計。高中畢業後，她毅然隻身來台求學，透過華語學校協助重讀華德工家資訊科，進一步進入崑山科大資管系產學合作班。學期間她穿梭於電子業、物流業與餐飲業打工，更在實習公司表現亮眼、半年內連升兩職，晉升產線組長、負責人員調度與訓練，憑著中、越、英三語能力出色協調外籍員工溝通，展現領導潛能與資訊實務實力。

儘管同時身兼學生、上班族與新手媽媽三重身分，潘氏美玲依然堅持不放棄學習，積極取得「雲端技術」、「人工智慧應用」、「電子商務概論」等多張實用證照，並善用所學提升職場競爭力。她坦言剛來台語言不通時常感到挫折，但靠著華語課程與自學不斷進步，如今已能流利溝通，甚至聽得懂簡單台語。她感謝崑大提供溫暖學習環境，尤其羅仕堂與何芝文老師給予她極大支持。「台灣是溫暖的地方，只要不怕苦、不怕累，一定能站上屬於自己的舞台。」她也鼓勵更多外籍生勇敢追夢，目前她規劃報考Python證照，盼未來深耕資訊領域，打造個人精彩職涯。