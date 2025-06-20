身障雙親撫養重擔不退志　崑大碩士吳翰彰勇奪AI與碳規劃雙證照

▲崑山科技大學吳翰彰榮獲議長獎，翻轉清寒背景，展現跨域卓越成就。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

父母皆為身心障礙者、家境清寒的崑山科技大學企管所應屆畢業生吳翰彰，不向命運低頭，從資工系到企管所，他勇敢跨域、挑戰極限，碩士期間成功考取經濟部首屆「AI應用規劃師」與「淨零碳規劃管理師」國家級證照，成為全校首位雙證上榜生，更在校內文學獎連獲新詩首獎，畢典榮獲議長獎與智育獎，成為翻轉人生最佳示範。

吳翰彰在大學期間即屢獲佳績，曾奪得「鴻海獎學鯨」、全國大專優秀青年、總統教育獎入圍等肯定。為迎接AI與永續浪潮，他選擇攻讀企管所，並在教師與校方支援下，通過兩項合格率不到四成的國家級專業認證。他特別感謝邱韋丞、張幼銘與呂德財等多位師長的專業指導，並透過校內iPAS證照輔導班與工研院AI課程強化實力，實踐資訊與管理跨域整合。

除學術表現亮眼，吳翰彰也在文學領域嶄露鋒芒，嵐雲文學獎連續兩屆奪得新詩組冠軍，作品〈從零壹到非零壹〉以詩意描繪人工智慧意識的崛起，展現深刻人文關懷。在照顧雙親、工讀維生的重壓下，他仍熱心協助課務與學弟妹，體現以人為本的精神。展望未來，他將赴日本實習，持續投入永續領域，朝多元職涯邁進。