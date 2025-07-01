仙塔律師涉詐！母校助理教授向大眾道歉　「老師背鍋」全場愣

▲仙塔律師。（圖／翻攝自仙塔律師）



記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪因涉洩密靈骨塔詐騙集團，日前遭檢方搜索、約談，引發輿論關注。就有母校助理教授見狀，感慨又沉重地發文，「若李律師真有不法行為，小可忝為輔大教師，該跟社會大眾說聲對不起」，引發話題。

一名輔大法學院助理教授在臉書表示，看到涉洩密給靈骨塔詐團，仙塔律師李宜諪遭搜索約談，「這位李律師幾年前才從輔仁大學法律系畢業。若李律師真有不法行為，小可忝為輔大教師，該跟社會大眾說聲對不起。」文末直呼，「再次自我提醒，法律人必須守法，倫理教學不容師生苟且輕忽！」

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看到貼文後，不少網友直呼，「師傅領進門，修行在個人，這鍋不應該是老師的啊～」「老師不該背這個鍋，那位律師自己走偏的。」

李宜諪今年27歲，曾於雲林考取街頭藝人資格，三年前正式成為律師，累積處理89件判決，業務量相當穩定。她的英文名字「Santana」為方便記憶改為「Santa」，也因此誕生了「仙塔律師」這個網路名號。她的影音內容以「每日一帖」為特色，最高曾創下512萬次流量，並以幽默風格吸引大量年輕粉絲追隨。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。