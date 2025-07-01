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馬斯克又嗆川普！「大又美法案」若通過　隔天成立新政黨

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

▲馬斯克再度發文，反對川普推動的「大又美」法案。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普主導的「大又美」法案目前正在參議院表決。億萬富豪馬斯克一直對此抱持強烈反對意見，並在最新貼文中批評，如果這項法案真的通過，將在第2天成立新政黨。

馬斯克稍早在X發文，「如果這個瘋狂的支出法案通過，美國黨（America Party）將在隔天成立。」他宣稱民主共和黨在本質上根本就是同一個政黨，而美國需要第3個選擇，「人民才能真正地發聲。」

馬斯克也暗示，他可能資助「大又美」法案支持者的競爭對手，讓這些國會議員輸掉初選，「每一位曾在競選時主張削減政府開支，然後立刻投票支持史上最大債務成長的國會議員，都應該羞愧低頭！如果這就是我在地球上所做的最後一件事，他們將輸掉明年的初選。」

馬斯克6月28日也發文批評，「參院的最新草案將摧毀數以百萬計的美國工作，並對我們的國家造成巨大的戰略性傷害」，甚至形容該法案「完全瘋狂且具破壞性」。

此前，馬斯克一度與川普公開撕破臉，他一度在X平台發起投票活動，提議成立新政黨，吸引563萬多名網友響應，高達80.4%的人表示贊成。當時，馬斯克就曾提到，可能把該黨命名為「美國黨」。

川普積極推動「大又美」法案（One Big, Beautiful Bill Act），旨在減稅與縮減開支。如果在參眾兩院皆通過，將使他順利兌現許多競選承諾，但也可能導致聯邦政府在未來10年內增加3.8兆美元債務。

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