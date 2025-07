馬斯克又嗆川普！「大又美法案」若通過　隔天成立新政黨

▲馬斯克再度發文,反對川普推動的「大又美」法案。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國總統川普主導的「大又美」法案目前正在參議院表決。億萬富豪馬斯克一直對此抱持強烈反對意見,並在最新貼文中批評,如果這項法案真的通過,將在第2天成立新政黨。

馬斯克稍早在X發文,「如果這個瘋狂的支出法案通過,美國黨(America Party)將在隔天成立。」他宣稱民主共和黨在本質上根本就是同一個政黨,而美國需要第3個選擇,「人民才能真正地發聲。」

馬斯克也暗示,他可能資助「大又美」法案支持者的競爭對手,讓這些國會議員輸掉初選,「每一位曾在競選時主張削減政府開支,然後立刻投票支持史上最大債務成長的國會議員,都應該羞愧低頭!如果這就是我在地球上所做的最後一件事,他們將輸掉明年的初選。」

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.