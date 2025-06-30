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未讓行人釀死傷罰3.6萬！7月新制懶人包　北市免洗餐具要收費

▲▼北市轄內政府機關、公私立學校自114/7/22起一次性餐具計價收費。（圖／台北市環保局）

▲北市轄內政府機關、公私立學校自7/22起一次性餐具計價收費。（圖／台北市環保局）

生活中心／綜合報導

駕駛未禮讓行人導致死傷今（30日）起調高罰鍰，最重罰3.6萬元。即將邁入7月，有多項新制準備上路，包括台北市提倡環保，280場所的免洗餐具將收費，還有台中科博館、高雄科工館門票調漲。另外，線上申換護照條件放寬，效期不足6月適用。客委會為鼓勵民眾走進客家文化，則推出1000元「數位客家幣」，共有28萬份開放登記。《ETtoday新聞雲》整理新制懶人包，供讀者參考。

 

》民生

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●北市免洗餐具將收費

台北市公告自7月22日起位於北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項收費不得低於1元，列管場所約280處。新措施上路後，預估北市1年可減少約2,700萬個一次性餐具，減輕垃圾處理對環境造成的負擔。【點我看更多詳情】


●80歲以上免巴氏量表申請外籍看護

《就業服務法》第46條修正案去年底三讀通過，80歲以上長者可免除巴氏量表申請外籍看護。勞動部表示，修法後預估將有近10萬人可申請聘僱移工，為避免市場混亂，勞動部正積極準備配套措施，承諾7月底前可實施。


●2縣市「高溫防護地圖」上線

環境部宣布，7月將示範「高溫防護地圖」，讓民眾就近找到公園、遮蔭設施、圖書館等室內外避暑地點，還提供免費飲水、休息區。環境部表示，今年夏天台北市、台南市政府將先示範建置，明年逐步落實全國推動。


●青春動滋券可兌換Youbike騎乘券

教育部體育署每年常態性發放16歲至22歲國民500元青春動滋券，適用範圍聚焦於「做運動」、「看比賽」核心運動產業。為擴大抵用範圍，自7月15日起開放民眾使用青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」，也邀請全國高級中等以上學校及所屬單位申請成為合作店家，共同提升運動風氣。


●1000元「數位客家幣」開放登記

客家委員會宣布要發送面額1000元的「數位客家幣」，共有28萬份，鼓勵民眾走進客庄生活、客家文化與講客語，7月1日到5日採分流登記，並在7月30日抽籤，8月1日匯入APP後就能使用。【點我看登記抽籤懶人包】


▲▼台北市至7/20舉辦456場次的「防空避難」踏勘演練。（圖／北市府提供）

▲防空演習，躲進地下室或停車場後，雙手摀住耳朵和眼睛，同時張開嘴巴，以抵消爆炸波衝擊。（圖／北市府提供）


●防空避難室稽查　內政部3大新制

➨大型建物防空避難設備檢查

內政部表示，為推動防空避難設施稽查整合作業，奉國家安全會議決議指示，自7月1日起，建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報。

現階段實施範圍為容納500人以上的場所，包括進出口通道應保持暢通、避免積水、不得妨礙避難，並具備基本照明設備，在防空演習、戰事發生或將發生時由國防部發布管制疏散命令後可進入避難。

內政部指出，不合格案件將送請警政單位，依防空疏散避難設施建檔作業要點第9點辦理，若涉違反公寓大廈管理條例及建築法，也會依法處理。

➨殉職人員免費使用公立殯葬設施

內政部說明，殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事公務的人員，免費使用公立殯葬設施。內政部表示，這是依據修正公布的殯葬管理條例規定，內政部已函請行政院定自今年7月1日施行。

➨殯葬管理新制提升管理費透明度

內政部指出，依據修正公布的殯葬管理條例規定，刪除殯葬設施經營管理基金制度，私立公墓、納骨塔業者向消費者收取的管理費，應分別開設「日常支出」及「急難支出」專戶專款專用，也課予業者應就設施內建築物強制投保義務，以及明定設施無業者經管時的管理費專戶移轉及代管程序，讓消費者權益保障更周延。


●「紅單」房屋納地震險臨時住宿費理賠

住宅地震基本保險承保房屋倒塌，或不堪居住之「全損」時，可獲得保險金額賠償及臨時住宿費用。金管會修法「住宅地震保險危險分散機制實施辦法」，將紅單禁止入內居住之受災建築物納入臨時住宿費用理賠範圍，每一保險標的物為10萬元，以即時提供被保險人臨時住宿所需，臨時住宿費用於保險期間內合計最高為20萬元。此次修正施行日為7月1日。【點我看更多詳情】


●室內家貓免強制接種狂犬病疫苗

貓奴們注意！農業部防檢署公告自7月1日起，有條件放寬家貓免強制施打狂犬病疫苗，只要是飼養在室內的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免貓咪脫逃措施者，就不再強制施打，但若是自由進出的放養貓咪，因為仍有接觸犬隻、動物的機會和風險，仍須施打狂犬病疫苗。


●foodpanda平台費調漲

根據foodpanda「外送費用結構調整」公告，7月15日起將陸續於各縣市進行費用結構優化，其中針對「外送服務費」進行調降最低5元起；「平台費」則是上漲最高收取19元，實際費用依APP內顯示金額為主，僅有pandapro會員權益皆不受影響。【點我看更多詳情】

》交通


●駕駛未禮讓行人致死傷重罰3.6萬

交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，6月30日正式上路，未停讓行人導致輕傷與重傷者，罰鍰將分別提高至1萬8000元及3萬6000元。

交通部與內政部修訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，在母法授權法定罰鍰額度範圍內，酌予調高致人傷亡起罰金額，致人輕傷罰鍰金額由7200元提高至1萬8000元；致人重傷或死亡將一律以最高額度罰鍰3萬6000元。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲駕駛未禮讓行人釀死傷，最重罰3.6萬元。（示意圖／達志）


●軍人優先登機

為向長期守護國家安全的國軍致敬，中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空等6家國籍航空的國際線航班，7月1日起首度推出「軍人優先登機服務」。交通部長陳世凱表示，該尊榮服務7月起適用現役軍人，第二階段將評估是否擴及眷屬。


●颱風增濱海風力預報

去年共有4個颱風登陸台灣，造成不少災情。為提升颱風風災預警能力，交通部表示，氣象署自今年颱風季於颱風警報期間，將新增辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務，並於颱風警報期間之縣市首長視訊連線會議，加強說明內陸與濱海風力差異，7月1日起，於發布颱風警報期間提供。

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲颱風警報期間，將新增「濱海鄉鎮風力預報」。（示意圖／記者李毓康攝）
 

》醫藥

●縮短術後住院

健保署說明，7月1日推動術後加速康復計畫，鼓勵院所提供整合性照護，強化術前準備，提升手術照護品質，並控制醫療成本，加速病人術後恢復及早出院。

健保署進一步指出，新制從骨科的膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高者（3至4級），預估年受惠2600人次，將投入6000萬元預算；未來將逐步推廣至更多科別，以利縮短住院天數，加速病房使用效率。


●眼唇化粧品建檔

衛福部表示，7月起嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水化粧品應建置產品資訊檔案，業者於產品上市前須建立 PIF資料 ，經過安全資料簽署人員評估確認後 ，確保產品安全性，保障民眾使用化粧品安全。

》旅遊

●放寬線上申換護照條件

外交部表示，自7月1日起「有條件式線上申換護照」措施適用對象放寬為：1、在台灣設有戶籍之成年人；2、現持護照已逾效期或效期不足6個月；3、護照資料頁記載事項未變更。

符合條件的民眾可使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，於10個工作天後，本人攜帶收據、國民身分證正本及效期不足6個月之現持護照（已逾期免附），親至選定之外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照。【點我看更多詳情】


●菲律賓對台免簽

菲律賓政府公告，自今年7月1日起，持有台灣護照者可免簽證入境菲國停留14日。官方公告也提醒，期滿不得延期，入境時要準備好已確認的飯店住宿或訂房紀錄等資料。【點我看更多詳情】


●「首來族」辦台胞證免證件費

大陸國台辦宣布對台新政策，從今年7月1日至2027年12月31日「免收」台灣「首來族」申辦台胞證的證件費。這樣換算，「首來族」赴陸等於現省1500元。【點我看更多詳情】

▲卡式台胞證。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卡式台胞證。（資料照／記者蔡玟君攝）


●小琉球蛤板灣潮間帶收費

屏東縣政府於7月1日起推動3大項保育管制措施，包括蛤板灣潮間帶等地，都納管收取觀光保育費每名遊客60元，並增設「龍蝦洞核心區」禁止人員進入，並將海膽恢復為保育對象。

另外，往返小琉球的船班，航港局8月上旬將加嚴採實名制。不過航運業者決定從7月1日開始提早因應試辦， 民眾登船要帶身分證或健保卡，外國人則要護照。


●澄清湖風景區全國遊客免費入園

高雄市政府宣布，自7月1日起正式代管澄清湖風景區，並擴大原本僅限高雄市民免費入園的政策，改為全台遊客皆可免收費進入。市府也強化綠化、人行環境與道路整平，全面升級遊園體驗。


●科博館、科工館門票漲20元

台中科博館、高雄科工館7/1起調整票價，其中科博館展示場票價全票調整為120元，12歲以上學生、20人以上一般團體調整為90元，20人以上學生團體、6歲以上未滿12歲兒童及65歲以上長者(假日)調整為60元；科工館常設展票價全票調整為120元，優待票調整為90元、學生團體票與65歲以上長者(假日) 調整為60元，年卡調整為360元。【點我看更多詳情】

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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