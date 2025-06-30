垃圾不落地！　新埤夜市環保成績亮眼

▲▼ 嘉義縣113年夜市環境評比，新埤夜市拔得頭籌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局113年夜市環境評比採隨機發放問卷調查及訪問，涵蓋垃圾不落地、資源回收、環境衛生問題與源頭減量措施等面向，整體滿意度評比以消費者佔比50%、攤商20%及環保團隊30%統計，結果整體表現較佳為太保市新埤夜市、布袋鎮布袋夜市及梅山鄉梅山夜市。

評比結果指出，太保市新埤夜市在「垃圾不落地」、「源頭減量」面向都表現優異；「資源回收」梅山鄉梅山夜市表現最佳；「環境衛生」則是水上鄉水上夜市表現最佳。

值得一提的是，新埤夜市在垃圾不落地與源頭減量兩項皆名列前茅，且資源回收與環境衛生也均進入前三，整體表現亮眼；太保市及六腳鄉部分夜市資源回收、源頭減量、環境衛生仍需加強。

本次調查中，多數消費者反映近年夜市整體環境相較以往更為整潔，建議管理單位應廣設垃圾桶與回收桶，並確實檢視分類情形，方便民眾投放，進一步減少隨地丟棄手中垃圾，同時也呼籲應提升清潔頻率，維持良好衛生品質。

環保局長張輝川表示，夜市是台灣文化的重要特色，但同時也面臨環境管理的挑戰，一次性產品的便利性排出大量垃圾，除了夜市管理單位應設置完善的垃圾分類設備、落實清潔外，亦鼓勵消費者自備環保袋、餐具及環保杯等循環容器，落實「自備、重複、少用」的綠消費。

114年度環保夜市評比活動即將展開，預計7月至9月間陸續進行評比，歡迎夜市攤商主動參與，展現環保行動力，環保局也將安排人員查核，誠摯邀請民眾用行動選擇更永續的生活方式。