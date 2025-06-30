溫馨親子活動！　嘉義縣舉辦慢飛早療體驗活動

▲▼ 「慢慢走 伴我成長」慢飛早療親子家庭戶外體驗活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局委由戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院，日前在嘉義縣三隻小豬觀光農場舉辦「慢慢走 伴我成長—慢飛早療親子家庭戶外體驗活動」，由仁義湖岸大酒店蔡惠櫻董事長捐助經費，共有37組、82位慢飛天使家庭親子參與，溫馨熱鬧，充滿愛與希望的氣氛。

社會局長張翠瑤表示，早期療育是慢飛天使成長路上的關鍵服務，嘉義縣與嘉基醫院共同合作已25年，服務嘉義縣15,000多個慢飛家庭，感謝所有支持者的慷慨捐助與信任，透過活動也讓家長在放鬆之餘，能彼此交流育兒經驗，提升信心與能力。

蔡惠櫻董事長親臨現場與親子一同體驗農場闖關、餵食小動物、生態導覽及親子互動遊戲。蔡董感性分享：「看到孩子們在自然中自在學習與成長，是最有力量的回饋。希望透過這樣的陪伴，讓更多人認識早療服務的重要，一起為孩子打造溫柔又有力的成長環境。」

體驗活動讓捐款人實際見證早療服務的努力成果，社會局未來也將持續串聯社會資源、連結社區，為慢飛天使打造更完善、更有溫度的照顧網絡，每個孩子都能「慢慢走、穩穩長大」。

張翠瑤呼籲，大眾對於發展遲緩或障礙兒童的認知、瞭解與接納是遲緩兒童家庭接受早期療育最大的影響關鍵，縣府與民間單位合作，在嘉義縣布建多個社區據點（含阿里山、大埔、東石、布袋、義竹等偏遠地區），以就近性的服務，提供社區內一般及遲緩兒童發展諮詢、親職課程、教具操作指導等服務，家長可獲得兒童照顧相關資訊。

另外，為讓更多人認識「每一個孩子都是獨特的！」，由嘉義基督教醫院發行「擁抱慢慢猴」系列繪本，更以實際行動接納、同理慢飛天使及其家庭。

若發現周圍孩子有遲緩情形欲通報，可致電嘉義縣兒童發展通報轉介中心洽詢，服務電話：05-2067009，或親洽嘉義縣綜合社會福利館三樓諮詢，地址：民雄鄉西安村155號。