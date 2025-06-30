驚傳爆炸聲！　俄羅斯關閉克里米亞大橋

▲克里米亞大橋29日晚間一度關閉，俄軍啟動防空系統開火。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

克里米亞大橋（Crimean Bridge）29日晚間一度關閉，雙向交通完全中斷、照明關閉，目擊者宣稱曾聽到多起爆炸聲，俄羅斯防空系統開火。據信是克里米亞遭到無人機攻擊，俄軍緊急出動軍用直升機。

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基輔獨立報、烏克蘭真理報報導，克里米亞大橋29日晚間至30日凌晨的這一晚，交通出現短暫中斷。影片顯示，當時現場一片黑暗，但開火的聲音不斷響起，可見砲火直射空中。

依據Telegram用戶Crimean Wind的說法，「克赤（Kerch）傳來爆炸聲，俄羅斯防空系統正在運作，克里米亞大橋的照明系統已被關閉」。尚不清楚克里米亞大橋關閉是出於預防措施或出現橋樑受損，但歷經1個多小時之後重新開放，交通恢復。

當地居民宣稱，在空軍基地的俄軍緊急派出軍用直升機。現階段尚無無人機被擊落或是造成損失的官方消息。

▲烏克蘭6月3日攻擊克里米亞大橋，在橋樑水下支撐結構引爆1100公斤炸藥。（圖／達志影像／newscom）

這起事件是在烏克蘭對克里米亞大橋發動一連串攻擊之後所發生。6月3日，烏克蘭安全局（SBU）對大橋展開第3次襲擊行動，在橋樑水下支撐結構引爆1100公斤炸藥；烏方宣稱，這項行動策畫數月，嚴重破壞大橋基座，但並未造成平民傷亡。

克里米亞大橋也被稱作克赤大橋（Kerch Bridge），曾在2022年10月及2023年7月被烏克蘭襲擊破壞。儘管遇襲，但由於大橋的戰略與象徵意義，俄羅斯仍維持其運作狀態。

▼克里米亞大橋2022年10月發生爆炸，大火使鐵路橋及公路橋雙雙受損。（圖／路透）