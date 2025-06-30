【廣編】暑假最好玩 ! 麗寶樂園精靈降臨、粉色系沙灘登場　會員免費升等海陸空3選2

▲麗寶樂園渡假區暑假最新活動。

圖、文／麗寶樂園提供

暑假麗寶樂園渡假區水陸樂園分別推出全新「Pink一夏」、「精靈降臨」主題活動，暑假期間主打「海陸空3選2」優惠，凡購買探索世界或馬拉灣任一票種後，只需加價100元即可升等。若是渡假區會員，則可享有一次「免費升等」海陸空任選兩區暢遊好康。除了超強樂園活動，更將有自然療癒的親子農場、室內雪體驗館「熱雪天堂」陸續登場，並與百事可樂攜手推出「麗寶樂園限定」恐龍變色杯，打造麗寶樂園渡假區成為今年暑假最好玩的渡假勝地。

自7月1日開跑至8月31日，凡於探索世界或馬拉灣現場票亭購買門票時加價100元，即可升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」；現場加入麗寶樂園渡假區會員，不須加價即可直接免費升等3選2。7月5日至8月31日，探索世界雙人月光票只要499元，16:00即可入園。全台最大水樂園馬拉灣，推出「Pink一夏」主題活動。

陸上樂園探索世界規畫全新「精靈降臨‧幻境覺醒」活動，小朋友只要穿著精靈或仙子相關造型入園並報名活動，即可登上花車，體驗與精靈們一起遊行。麗寶福容大飯店推出一系列的精靈體驗，在館內找出五個神秘集章點，集滿就能解開精靈世界的小祕密！