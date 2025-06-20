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水陸雙園全開放　劍湖山、麗寶樂園啟動暑期最強清涼攻略

▲中部的兩大遊樂園「雲林劍湖山世界」及「台中麗寶樂園」，今夏同步推出水陸設施全面開放及一系列優惠方案。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲劍湖山世界這項網友票選NO.1 最刺激水上設施「尖叫無底洞」只在夏日開放。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

炎炎夏日，水陸樂園成為民眾最受歡迎的暑期避暑首選。位於中南部的兩大遊樂園「雲林劍湖山世界」及「台中麗寶樂園」，今夏同步推出水陸設施全面開放及一系列優惠方案，涵蓋遊園門票、畢業生專屬禮遇與飯店住宿專案，為全台遊客打造結合刺激體驗與舒適享受的夏日旅遊選擇。

劍湖山世界將於今（20）日起全面開放水上設施，至8月31日止啟動「水陸一票暢玩」模式，主打海拔最高白沙灘所帶來的雙重冒險體驗。包含「尖叫無底洞」、「龍捲風」、「大碗公」、「維京巨浪」、「大船塢」與「小威漂漂河」等多樣化水上設施，滿足追求速度與清涼感的遊客需求。此外，今年更推出45公尺長的「氣墊濕樂園」，搭配巨型螃蟹與彩虹小馬等萌系主題氣墊，增添親子同樂亮點。

▲中部的兩大遊樂園「雲林劍湖山世界」及「台中麗寶樂園」，今夏同步推出水陸設施全面開放及一系列優惠方案。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲劍湖山渡假大飯店推出多款暑假住宿專案，2人同行最低只要4288元起。（圖／記者游瓊華翻攝）

為迎接畢業季，劍湖山世界自6月14日至7月31日止，推出畢業生專屬優惠活動，無論是當屆畢業生或多年校友，凡出示畢業證書（不限年份），即可享有水陸一票399元的超值票價，不設年齡限制，鼓勵畢業生與親友一同前往園區重溫青春時光。

鄰近園區的劍湖山渡假大飯店亦同步推出「FUN浪一夏」暑期住房專案，雙人含早餐最低只要新台幣4,288元，4歲以下兒童享吃住免費優惠，每房最多入住四人，為全家出遊提供最具彈性與舒適性的住宿選擇。

▲中部的兩大遊樂園「雲林劍湖山世界」及「台中麗寶樂園」，今夏同步推出水陸設施全面開放及一系列優惠方案。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲6月30日前玩麗寶樂園 只要699元 再送你搭乘摩天輪。（圖／記者游瓊華翻攝）

另一方面，麗寶樂園渡假區也自即日起至6月30日止，推出水陸單園票加贈搭乘「天空之夢」摩天輪的限時優惠，活動期間只需699元，等同近半價，吸引不少民眾提早規劃暑期行程。園區內的探索世界提供全球唯一垂直斷軌雲霄飛車「搶救地心」、LINE FRIENDS主題小鎮等設施，馬拉灣則擁有東南亞首座露天造浪池「大海嘯」、滑水道「巫師飛艇」及全長270公尺「漂漂河」，為不同年齡層遊客打造清涼又充滿挑戰的水陸體驗。

配合樂園優惠，麗寶福容大飯店亦同步推出兩大住房專案，「爽玩爽住爽吃」四人住房含一泊一食與雙日票，每人僅需2499元；賽車主題旅店則推出「飛馳今夏」雙人住房含雙日票方案，價格為4999元。除住宿方案外，今（20）日起更推出消暑活動，包括福粵樓餐廳限定販售「炸冰淇淋」、以及100元即可參加的「轉一轉・甜一夏」冰淇淋轉盤遊戲，最大獎為義式冰淇淋三盒，增添旅客互動樂趣。

麗寶樂園表示，期望透過限時優惠與多元活動，鼓勵民眾提早出遊避開人潮高峰，亦呼應後疫情時代「一站式休閒」的旅遊趨勢，結合水陸娛樂、購物、美食與住宿，打造全方位度假體驗。隨著氣溫升高，遊樂園也進入年度最熱鬧時節，民眾規劃假期投入結合速度、涼感與歡笑的夏日冒險。

▲中部的兩大遊樂園「雲林劍湖山世界」及「台中麗寶樂園」，今夏同步推出水陸設施全面開放及一系列優惠方案。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲到麗寶樂園玩馬拉灣或探索世界，6月30日前只要699元，再送你搭全台最大的天空之夢摩天輪。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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關鍵字：

水陸樂園夏日優惠畢業生住宿專案暑期

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