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【廣編】春假必去！未滿18歲免費玩麗寶樂園「馬拉灣、探索世界」同步大放送

▲▼ 兒童節,家庭樂園,主題樂園,賽車體驗,特賣活動,馬拉灣,探索世界,麗寶樂園。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園渡假區水樂園「馬拉灣」在連假期間推出「未滿18歲免費玩樂園」優惠。

圖、文／麗寶樂園提供

搶攻兒童節商機，麗寶樂園渡假區水樂園「馬拉灣」4月3 日起正式開園，連假期間更推出「未滿18歲免費玩樂園」優惠，凡搭配一位現場購買全票，水陸雙園皆可擇一使用此優惠；麗寶國際賽車場舉辦「小小賽車手自駕體驗」，小朋友們可將自己的小車車開上國際賽道，數量有限、售完為止；麗寶OUTLET還有FILA、金安德森特賣會，與多家玩具品牌、餐飲祭出優惠，最低2折起，玩樂園、開賽車、住飯店、逛OUTLET一次滿足!

麗寶樂園4月３日至4月６日祭出水陸擇一「未滿18歲」免費入園優惠，凡民國96年4月6日之後出生皆可適用，現場購票需出示本人身分證件正本驗證，並搭配一名現場購買全票即可享優惠；4月３日至5日下午4點後入園，探索世界雙人月光票也只要499元。連假還將有LINE FRIENDS 明星，兔兔、莎莉生日慶典見面會，以及「小小藝術家繪畫比賽」，即日起至4月13日止開放徵件，有機會獲得麗寶樂園雙園護照，可以免費玩水陸雙園一整年!

全台唯一！麗寶國際賽車場首次推出專屬兒童的「小小賽車手自駕體驗」，活動將於４月４日登場，內容含兒童交通安全講習、內輪差課程、金卡納體驗等項目，還能將孩子自己的小車車開上國際級Ｇ２賽道直線奔馳，全程由麗寶國際賽車場專業團隊指導，藉遊戲推廣道路安全，費用2,399元/人 (原價2,999元)，名額有限，售完為止。

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