去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳大抓狂　網罵爆

▲婆婆搭順風車要回娘家，結果搞壞兒子一家三口出遊行程。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有婆婆要跟著兒子全家出國，到了機場發現護照不見了，氣到媳婦大抓狂。而一名長輩發文，兒子一家三口要去麗寶樂園，於是她搭便車回彰化娘家，結果外婆堅持要留大家吃午餐，還想去姨婆家作客，導致出遊行程全變調，媳婦瞬間暴怒。對此，原PO反批「年輕人想去哪隨時都可以去，何必急在今天？」

一名婆婆在臉書《匿名2公社》表示，日前兒子與媳婦要帶孩子去麗寶樂園遊玩，她心想難得的機會，一同與他們搭便車從台北回彰化娘家。

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但整趟車程氣氛怪異，原PO說，媳婦坐後座顧小孩，一路上完全不講話，到了彰化外婆家後，媳婦不願下車，但她仍要求一家三口進門打一聲招呼就可離開了。

進門後，外婆開心得不得了，堅持要留大家下來吃午餐，好不容易吃完，老人家又突然開口想請年輕人載她去西螺姨婆家串門子，原PO說，當時已經是下午2點了，因此對媳婦說，「不然麗寶樂園你們改天再去？」

結果媳婦當場大抓狂，當下氣氛跌到冰點，原PO認為實在是大驚小怪，並抱怨「難得來外婆家就讓老人家高興一下，載她去想去的地方，年輕人想去哪隨時都可以去，何必一定要急在今天？」

底下網友熱議，「你的邏輯也很奇怪，破壞你兒子媳婦的行程還這麼理直氣壯」、「這種本來就很顧人怨，完全破壞別人的行程」、「真的很有事！你的順便毀了人家的一天」、「婆媳問題都是兒子的錯」、「這個若是我婆婆，我就會在她面前直接爆氣大罵另一半後就走人」；也有網友開罵，「到底要發文幾次啊」、「大概就是要看到有人一起罵她媳婦，她才會停止」。