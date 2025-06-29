陸女遭洪水沖入停車場　瘋狂游泳「吊掛消防管」撿回一命

▲湯圓就住在河流旁邊，洪水來臨時非常危險。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

貴州榕江近期因豪雨發生嚴重洪災，24歲女子湯圓（化名）駕車時被水沖進地下停車場，險些溺斃，拚命游泳才保住一命。

根據《九派新聞》報導，湯圓當天聽說會有洪水，前往地下停車場移車，想把車停到地勢高一點的地方，沒想到才開到停車場出口，一半車身剛出坡道，洪水就來了。

湯圓說，洪水很急，她打電話給朋友，問怎麼辦，「他說不能著急，能跑就跑，水太急著話就先不要下車了，不然會被沖進地下停車場，」

湯圓提到，大量的水灌進停車場，她怕下車被沖進去，沒有下車，但水慢慢從車門縫裡流進來，她把天窗打開，探出頭觀察，發現後面有個收費亭，於是將方向盤打死，讓車子的屁股能撞上收費亭。

▼湯圓被水沖入停車場，拚命游泳才脫困。（圖／翻攝微博）



湯圓說，車子撞上收費亭後，她從天窗出來，爬到了收費亭上面，待了一陣子，發現水位還在升高，覺得不安全，又往天花板上的消防管道上爬，整個人吊掛在上面，「後來收費亭真的被水沖走了。」

待水流平穩一些之後，湯圓決定游出去，以免在裡面窒息，於是她用嘴叼著手機，順著牆邊游出去，並爬上一部冷氣室外機，打開建築的窗子，進入一個飯店的2樓房間。

湯圓提到，她在飯店房間休息一陣子，發現地毯濕了，不敢繼續待著，又往上爬，並決定游回自己家，「我游進去上了樓梯，大概到2樓就沒水了，我家在14樓，硬爬了上去。」

▼湯圓粉紅色的愛車被水淹沒。（圖／翻攝微博）



湯圓說，「回到家之後，救援隊打來了電話，說他們在停車場找我，但沒看見人，我立刻告訴他們我回到家了。」

湯圓還說，回到家之後，她發現身上有很多瘀青，都過了4天，大腿、手臂還是很痛，正在努力清淤，將家園復原，「我從沒遇到這麼大的洪水，那天水退了之後，下樓看到外面一片狼藉，從車庫逃生的時候我沒哭，但看到外面的樣子真的心酸想哭。」

6月24日，受持續強降雨及上游來水疊加影響，貴州省榕江縣遭遇特大洪水，都柳江、平永河、寨蒿河水位持續快速上漲，最大洪峰流量為11360立方公尺／秒，縣域內多處低窪地帶被淹，部分鄉鎮基礎設施損毀嚴重，出現交通受阻，通信、供電、供水一度中斷等情況。截至6月26日11時，洪災造成縣域內6人不幸遇難。