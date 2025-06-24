貴州遇「30年最大洪水」　足球場10分鐘被淹沒、百貨內變瀑布

記者廖翊慈／綜合報導

貴州榕江24日上午受持續強降雨，及上游來水疊加影響，多地出現洪水災情，一處小型足球場甚至在10分鐘內，被泥土水淹沒，多輛車被沖走。當地指揮部表示，目前，縣內平永河、寨蒿河、都柳江水位持續快速上漲，均已超過30年一遇洪水等級，防洪壓力大。

▲足球場被淹沒。（圖／翻攝自微博）

據《魯中晨報》報導，通報指出，最嚴重的洪水威脅地區有，老城區大（環城路以東地區）、新城區（金海灣、江景名城、和諧、學府、珊瑚海、江山里、天佑、鴻坤、萬都、福泰、山水榕城、古榕名苑等社區及周邊地區）。

▲貴州榕江遇30年最大洪水。（圖／翻攝自微博）

通報指出，6月23日至24日，貴州南部出現5站大暴雨、113站大暴雨，榕江單日降雨量達214.2毫米（獨山縣）

榕江縣城最大的百貨公司也遭洪水猛灌，多處玻璃圍牆被沖破，大樓內形成多個泥水瀑布，手扶梯也被淹成土色，多輛車順著洪水，從停車場被沖往大馬路上。

▲▼百貨被淹沒。（圖／翻攝自微博）

榕江縣指揮部指出，部分地區遭遇50年以來最大洪水，目前全縣學校停課，電力通訊大面積中斷，29戶房屋受災，61.4畝農地損毀，道路塌方291處，直接經濟損失超742萬元（人民幣）。