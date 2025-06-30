警局前潑8.5公升汽油縱火燒友慘死！狠男遭判無期徒刑定讞

▲雲林黃姓男子竟在警局前對人潑汽油縱火，燒死對方。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

雲林男子黃士廉，2023年間因財務糾紛，與杜姓友人相約在台中市第四分局前談判，一言不合爆發口角。黃男取出預藏的汽油，潑灑在對方身上後縱火，被害人全身超過95％二、三度燒燙傷慘死。一二審均將黃男重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

判決指出，現年30歲的黃男與杜男原本為朋友，但杜男多年以來經常把黃男當成「細漢仔」（台語「小弟」之意），任意使喚，黃男頗有微詞。而黃男介紹自己的弟弟讓杜男紋身，最後雙方對於紋身是否完成起了爭執，杜男相約黃男前來談判；而黃男原本排定當日要帶母親前往醫院回診，結果因此取消，讓黃男心有不甘。

案發於2023年7月24日，傍晚6點半左右，黃男先在雲林購買火柴、桶裝汽油，並在相約時間到台中市第四分局外路旁等候。杜男隨後抵達，步行前來黃男車旁。等杜男接近後，黃男就先以8.5公升的汽油潑灑杜男，雙方隨即爆發口角，杜男伸手掌摑黃男左臉。黃男暴怒，立即以火柴點燃汽油，杜男旋遭火舌吞沒，火勢之大，連一旁的小客車都一併燒毀。杜男因全身超過95％二、三度傷燙傷，送醫急救2日後就身亡。檢方依照「殺人罪」嫌提起公訴。

一審由台中地方法院國民法官審理，被害人家屬在庭上哭求國民法官將黃男判處死刑，但國民法官最後僅將黃男判處無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審，高等法院台中分院審理時，黃男提出20萬元的和解金，請求和解，但被害人家屬不接受；另外黃男也提出手寫的悔過書，被害人家屬也不接受。不過二審法院認為一審判決的認定事實、適用法律並無違誤，量刑也妥適，因此駁回上訴，維持無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。