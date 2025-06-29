彰化逆倫悲劇！女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

▲彰化周女涉嫌殺死媽媽在台中落網。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉王功地區昨（21）日晚間發生一起逆倫悲劇！42歲周姓女子疑似因吸毒後精神不穩，與同住的66歲母親爆發激烈爭執，涉嫌持刀攻擊母親頸部並以鈍器重擊，造成母親當場死亡。周女犯案後逃往台中，檢警在二樓房間內找到兇刀，在台中火速將人逮捕，檢方已依涉殺人罪嫌聲押獲准。

據悉，周女在一年前回來芳苑跟媽媽住，之前都在做行政職工作．不停換工作，本身有恐慌跟憂鬱，有去台中某醫院看身心障礙科，有看診紀錄，案發當天21號下午3點多離開家裡返回台中，晚間8點警消獲報後到場，發現周母已經失去生命徵象，倒臥在梯間，現場有一根斷裂掃把，疑曾發生打鬥。

由於周母大兒子及大女兒二女兒皆有不在場證明，警方排除涉案可能。唯獨同住3女兒失去蹤影，不排除涉案，立即打電話告知她「妳媽媽死了」，周女僅回一句「怎麼死的…」隨即失聯，警方立即調閱沿線監視器追查，在台中將人追緝到案。

▲涉嫌殺害媽媽後，周女離家。（圖／民眾提供）

當天晚上周女在台中市西屯區福星路與慶和街口遭逮畫面在網路瘋傳，當時她開車行經逢甲夜市，遭到多名員警從車上硬生生拖下車，只見她神情恍惚、穿著一雙藍色拖鞋狼狽落網。

有親友指出，目前只知道周母脖子有刀傷，其他都是瘀青、身旁有看到一把兇刀，消防到時已經明顯死亡，案發後至今沒人知道她如何死亡、也不知道周女為什麼要殺媽媽，為何要逃逸，大家都想知道死亡原因，至今心裏仍相當悲痛。

▲彰化周女涉嫌殺死媽媽在台中落網。（圖／民眾提供）

也有知情人士指出，周女疑似有吸毒、可能因要不到錢吸毒因而痛下毒手。也有其他親友透露，周女排行老三，一年前從台中返鄉與母親同住，平日作息異常，常於白天睡覺、自言自語，案發前幾天還抱著棉被，對著大馬路咆哮胡亂大罵，鄰居也知道她經常「會亂說話」，看到她都躲得遠遠的。

▲周女抱著棉被在大馬路咆哮胡亂大罵。（圖／民眾提供）

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